|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:32
ну писать КБ +5% чото рука не подымается
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 30311
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2416 раз.
- Подякували: 3524 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:16
clientage написав:
ну писать КБ +5% чото рука не подымается
Видно в Альфе также не поднимается его предложить.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8981
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 1981 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:45
Alfa_Bank
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - оплата ТВ Воля в Альфа мобайл не идет в зачет 12 покупок для абонплаты Платинум Блек?
+50 грн
- 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
- https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
- http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
- https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
- https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2353
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 456 раз.
- Подякували: 473 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:49
vollena71 написав:Alfa_Bank
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - оплата ТВ Воля в Альфа мобайл не идет в зачет 12 покупок дляабонплаты Платинум Блек?
Ахтунг! Как пишет Клиентаж
Также вжарили на 100-ку? Должно было считаться - оффпред неоднократно это утверждал, но Адка в своем репертуаре. Написал жалобу - жду ответ.
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:29
предлагаю простое и достойное объяснение - платить нужно через платежи, а не через шаблоны
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3648
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:30
vollena71 написав:Alfa_Bank
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - оплата ТВ Воля в Альфа мобайл не идет в зачет 12 покупок для абонплаты Платинум Блек?
я писал всем платите за газ) а Вы шо делаете?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3648
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:39
vollena71 написав:Alfa_Bank
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - оплата ТВ Воля в Альфа мобайл не идет в зачет 12 покупок для абонплаты Платинум Блек?
Добрый день. Разбираюсь. Отпишусь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8030
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:41
uaprofi написав:
предлагаю простое и достойное объяснение - платить нужно через платежи, а не через шаблоны
Так и платилось через платежи - оплата услуг - интернет та телебачення - баннер Воли, точно по инструкции офпреда
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:44
patrikk написав: uaprofi написав:
предлагаю простое и достойное объяснение - платить нужно через платежи, а не через шаблоны
Так и платилось через платежи - оплата услуг - интернет та телебачення - баннер Воли, точно по инструкции офпреда
а дата платежа?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3648
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:48
uaprofi написав: patrikk написав: uaprofi написав:
предлагаю простое и достойное объяснение - платить нужно через платежи, а не через шаблоны
Так и платилось через платежи - оплата услуг - интернет та телебачення - баннер Воли, точно по инструкции офпреда
а дата платежа?
Все 12 платежей в период с 12 по 25 января...
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|864
|112928
|
|
|38037
|4644086
|
|
|5897
|786708
|
|