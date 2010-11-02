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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:51
Нахомячено орехов: 227,73
Скажите, пожалуйста, почему я не могу "закрыть" с помощью орехов такую покупку:
01.02.2020 04.02.2020 Покупка (SHOP EPITSENTR (S0130019), UKR,MCC 5211) - 148,98
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Water
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:52
patrikk написав:
Все 12 платежей в период с 12 по 25 января...
тогда предполагаю, что как обычно что-то пошло не так,
а возможно - соточка это за другие услуги
скоро Вам подскажут)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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uaprofi
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:53
Water написав:
Нахомячено орехов: 227,73
Скажите, пожалуйста, почему я не могу "закрыть" с помощью орехов такую покупку:
01.02.2020 04.02.2020 Покупка (SHOP EPITSENTR (S0130019), UKR,MCC 5211) - 148,98
орехи три дня отлежались после проведения покупки?
Востаннє редагувалось mephala
в Сер 05 лют, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:53
Water написав:
Нахомячено орехов: 227,73
Скажите, пожалуйста, почему я не могу "закрыть" с помощью орехов такую покупку:
01.02.2020 04.02.2020 Покупка (SHOP EPITSENTR (S0130019), UKR,MCC 5211) - 148,98
Думаю нуна просто ещё подождать денёк-другой
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:55
mephala написав: Water написав:
Нахомячено орехов: 227,73
Скажите, пожалуйста, почему я не могу "закрыть" с помощью орехов такую покупку:
01.02.2020 04.02.2020 Покупка (SHOP EPITSENTR (S0130019), UKR,MCC 5211) - 148,98
орехи три дня отлежались после проведения покупки?
Последние орехи зашли с покупкой:
Дата операції Дата проводки
03.02.2020 05.02.2020
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Water
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:03
uaprofi написав: patrikk написав:
Все 12 платежей в период с 12 по 25 января...
тогда предполагаю, что как обычно что-то пошло не так,
а возможно - соточка это за другие услуги
скоро Вам подскажут)))
в выписке - щомисячна комисия за обслуговування пакета банкивських послуг
Очень надеюсь (на офпреда) что раберутся и сотку вернут, иначе это чисто грабеж средь бела дня и совсем не мелочи
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patrikk
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:06
Alfa_Bank написав:
Добрый день. Разбираюсь. Отпишусь.
Та же беда. Операций больше с запасом, а сотку сперли.
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kucher_oleg_ua
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:11
kucher_oleg_ua написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. Разбираюсь. Отпишусь.
Та же беда. Операций больше с запасом, а сотку сперли.
Добрый день. Смотрю.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:12
Water написав:
Нахомячено орехов: 227,73
Скажите, пожалуйста, почему я не могу "закрыть" с помощью орехов такую покупку:
01.02.2020 04.02.2020 Покупка (SHOP EPITSENTR (S0130019), UKR,MCC 5211) - 148,98
Добрый день. Покупка списана со счета вчера. Для вывода должно пойти еще 1-3 дня.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:15
Water написав: mephala написав: Water написав:
Нахомячено орехов: 227,73
Скажите, пожалуйста, почему я не могу "закрыть" с помощью орехов такую покупку:
01.02.2020 04.02.2020 Покупка (SHOP EPITSENTR (S0130019), UKR,MCC 5211) - 148,98
орехи три дня отлежались после проведения покупки?
Последние орехи зашли с покупкой:
Дата операції Дата проводки
03.02.2020 05.02.2020
воно з'являється в "повернути покупки" не відразу, як мінімум, як пишуть вище - день - інший, а у мене враження, що взагалі день на п'ятий
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Basilio2020
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