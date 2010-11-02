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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8131813281338134

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:51

Re: Альфа-Банк

Нахомячено орехов: 227,73
Скажите, пожалуйста, почему я не могу "закрыть" с помощью орехов такую покупку:
01.02.2020 04.02.2020 Покупка (SHOP EPITSENTR (S0130019), UKR,MCC 5211) - 148,98
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:52

  patrikk написав:Все 12 платежей в период с 12 по 25 января...

тогда предполагаю, что как обычно что-то пошло не так,
а возможно - соточка это за другие услуги
скоро Вам подскажут)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:53

  Water написав:Нахомячено орехов: 227,73
Скажите, пожалуйста, почему я не могу "закрыть" с помощью орехов такую покупку:
01.02.2020 04.02.2020 Покупка (SHOP EPITSENTR (S0130019), UKR,MCC 5211) - 148,98

орехи три дня отлежались после проведения покупки?
Востаннє редагувалось mephala в Сер 05 лют, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:53

  Water написав:Нахомячено орехов: 227,73
Скажите, пожалуйста, почему я не могу "закрыть" с помощью орехов такую покупку:
01.02.2020 04.02.2020 Покупка (SHOP EPITSENTR (S0130019), UKR,MCC 5211) - 148,98

Думаю нуна просто ещё подождать денёк-другой :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:55

  mephala написав:
  Water написав:Нахомячено орехов: 227,73
Скажите, пожалуйста, почему я не могу "закрыть" с помощью орехов такую покупку:
01.02.2020 04.02.2020 Покупка (SHOP EPITSENTR (S0130019), UKR,MCC 5211) - 148,98

орехи три дня отлежались после проведения покупки?

Последние орехи зашли с покупкой:
Дата операції Дата проводки
03.02.2020 05.02.2020
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:03

  uaprofi написав:
  patrikk написав:Все 12 платежей в период с 12 по 25 января...

тогда предполагаю, что как обычно что-то пошло не так,
а возможно - соточка это за другие услуги
скоро Вам подскажут)))

в выписке - щомисячна комисия за обслуговування пакета банкивських послуг
Очень надеюсь (на офпреда) что раберутся и сотку вернут, иначе это чисто грабеж средь бела дня и совсем не мелочи
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:06

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Разбираюсь. Отпишусь.


Та же беда. Операций больше с запасом, а сотку сперли.
kucher_oleg_ua
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:11

  kucher_oleg_ua написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Разбираюсь. Отпишусь.


Та же беда. Операций больше с запасом, а сотку сперли.

Добрый день. Смотрю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:12

  Water написав:Нахомячено орехов: 227,73
Скажите, пожалуйста, почему я не могу "закрыть" с помощью орехов такую покупку:
01.02.2020 04.02.2020 Покупка (SHOP EPITSENTR (S0130019), UKR,MCC 5211) - 148,98

Добрый день. Покупка списана со счета вчера. Для вывода должно пойти еще 1-3 дня.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:15

  Water написав:
  mephala написав:
  Water написав:Нахомячено орехов: 227,73
Скажите, пожалуйста, почему я не могу "закрыть" с помощью орехов такую покупку:
01.02.2020 04.02.2020 Покупка (SHOP EPITSENTR (S0130019), UKR,MCC 5211) - 148,98

орехи три дня отлежались после проведения покупки?

Последние орехи зашли с покупкой:
Дата операції Дата проводки
03.02.2020 05.02.2020


воно з'являється в "повернути покупки" не відразу, як мінімум, як пишуть вище - день - інший, а у мене враження, що взагалі день на п'ятий
Basilio2020
 
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