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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:25
Alfa_Bank А почему исходящий СЭП оформляется мемориальными ордерами, а не платежными поручениями? В чем фишка?
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Seva
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:32
viewtopic.php?p=4670742#p4670742
vollena71 написав:Alfa_Bank
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - оплата ТВ Воля в Альфа мобайл не идет в зачет 12 покупок для абонплаты Платинум Блек?
Похоже забыли выставить правильный мерчант для учета платежей.
Или ваш мерчант забыли добавить в список тех, по которым расчет делается.
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curiousobro
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:39
хто знає - до АльфаКлубу, щоб депозитними ставками скористатися, як найдешевше потрапити?
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Basilio2020
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:42
viewtopic.php?p=4503362#p4503362
curiousobro написав:
viewtopic.php?p=4670742#p4670742
vollena71 написав:Alfa_Bank
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - оплата ТВ Воля в Альфа мобайл не идет в зачет 12 покупок для абонплаты Платинум Блек?
Похоже забыли выставить правильный мерчант для учета платежей.
Или ваш мерчант забыли добавить в список тех, по которым расчет делается.
В ноябре 2018 подобная ситуация уже была. Ошибка была исправлена, абонка компенсирована
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vollena71
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