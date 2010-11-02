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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8132813381348135

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:25

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank А почему исходящий СЭП оформляется мемориальными ордерами, а не платежными поручениями? В чем фишка?
Seva
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:32

  vollena71 написав:Alfa_Bank
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - оплата ТВ Воля в Альфа мобайл не идет в зачет 12 покупок для абонплаты Платинум Блек?


viewtopic.php?p=4670742#p4670742

Похоже забыли выставить правильный мерчант для учета платежей.
Или ваш мерчант забыли добавить в список тех, по которым расчет делается.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:39

Re: Альфа-Банк

хто знає - до АльфаКлубу, щоб депозитними ставками скористатися, як найдешевше потрапити?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:42

  curiousobro написав:
  vollena71 написав:Alfa_Bank
Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - оплата ТВ Воля в Альфа мобайл не идет в зачет 12 покупок для абонплаты Платинум Блек?


viewtopic.php?p=4670742#p4670742

Похоже забыли выставить правильный мерчант для учета платежей.
Или ваш мерчант забыли добавить в список тех, по которым расчет делается.

viewtopic.php?p=4503362#p4503362
В ноябре 2018 подобная ситуация уже была. Ошибка была исправлена, абонка компенсирована
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:59

Basilio2020 50 тысяч долларов положите - будет бесплатно.
Seva
 
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