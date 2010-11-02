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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:25
Re: Альфа-Банк
Alfa_Bank А почему исходящий СЭП оформляется мемориальными ордерами, а не платежными поручениями? В чем фишка?
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:32
viewtopic.php?p=4670742#p4670742
Похоже забыли выставить правильный мерчант для учета платежей.
Или ваш мерчант забыли добавить в список тех, по которым расчет делается.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:39
Re: Альфа-Банк
хто знає - до АльфаКлубу, щоб депозитними ставками скористатися, як найдешевше потрапити?
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:42
viewtopic.php?p=4503362#p4503362
В ноябре 2018 подобная ситуация уже была. Ошибка была исправлена, абонка компенсирована
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:18
Караул, грабят !
по 3-м счетам комфортам по которым выполнены условия пакета Алла побрила на 10 грн. абонки
05.02.2020 05.02.2020 Щомісячна комісія за обслуговування пакета банківських послуг - 10,00
29.01.2020 30.01.2020 Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - 5,00
29.01.2020 30.01.2020 Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - 5,00
29.01.2020 30.01.2020 Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - 5,00
29.01.2020 30.01.2020 Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - 5,00
29.01.2020 30.01.2020 Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - 5,00
29.01.2020 30.01.2020 Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - 5,00
29.01.2020 30.01.2020 Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - 5,00
29.01.2020 30.01.2020 Покупка (MYALFABANK2(E0000060), Kyiv, UKR,MCC 7321) - 5,00
это у меня такой подарок от Аллы или это всеобщий глюк?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 05 лют, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:24
sergiylfc Не знаю, насколько актуально, но как и обещал, уточнил вопрос по начислению КБ в случае покупки товара в кредит или рассрочку.
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:29
Re: Альфа-Банк
это растачительство - операции должны быть до 1 грн)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:31
uaprofi
на волю мин. платеж 5 грн. в мабе .. а платить же все равно надо, поэтому мне не принципиально )
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Додано: Сер 05 лют, 2020 15:32
Re: Альфа-Банк
Коллеги а я тут случайно второй раз в этом году в отделение зашел и второй раз был ошарашен. После того как порешал свой вопрос меня менеджер (как и в прошлом месяце) на полном серьезе справшивает: "А вы категории кешью выбрали?" - я ей: "так такое гуано опять пришло, даже выбирать не хочу". А она: "Нет нет - непременно выберите. Хоть что нибудь". И в глазах какая-то непонятная печаль вперемешку с мольбой. Так я и так не понял - им что по этим кешью премию не платят если клиент не выбрал ничего в категориях, или что? И в первый раз я еще воспринял это как шутку, а вот сегодня опять. И ведь поди знают что я и в прошлый раз ничего так и не выбирал. И сейчас тоже. Как говорил Винни: "Этот ж-ж-ж - не спроста!"
У кого-то будут идеи "откуда у парня испанская грусть" из-за кЫшью?
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