Додано: Сер 05 лют, 2020 15:32

Коллеги а я тут случайно второй раз в этом году в отделение зашел и второй раз был ошарашен. После того как порешал свой вопрос меня менеджер (как и в прошлом месяце) на полном серьезе справшивает: "А вы категории кешью выбрали?" - я ей: "так такое гуано опять пришло, даже выбирать не хочу". А она: "Нет нет - непременно выберите. Хоть что нибудь". И в глазах какая-то непонятная печаль вперемешку с мольбой. Так я и так не понял - им что по этим кешью премию не платят если клиент не выбрал ничего в категориях, или что? И в первый раз я еще воспринял это как шутку, а вот сегодня опять. И ведь поди знают что я и в прошлый раз ничего так и не выбирал. И сейчас тоже. Как говорил Винни: "Этот ж-ж-ж - не спроста!"

У кого-то будут идеи "откуда у парня испанская грусть" из-за кЫшью?