IMPRINTER написав:
это у меня такой подарок от Аллы или это всеобщий глюк?
Загальний. Мерчанта здається змінили, а в систему E0000060 не внесли.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:39
Re: Альфа-Банк
Загальний. Мерчанта здається змінили, а в систему E0000060 не внесли.
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:42
Караул !
И не только у Вас , две ультры по 100,00 грн , как корова языком слизала....
в прошлом мес. тоже самое , что за нах...
так и СОБАК не напасешься , на их абонки
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:44
я очень рад, а что мне теперь делать? кота продавать?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:45
откройте депик и спите спокойно
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:55
ребята ещё раз повторю - кто в крупных городах живёт:
5 морковаок в отдельные кулёчки
5 картошек в отдельные кулёчки
и касса самообслуживания
там - все покупки до гривны будут
зачем позволять им - наживатся?
карты аллы созданы для бесплатного входного п2п и снятия нала.
ну и если кешью нормальный дали от 10%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
|