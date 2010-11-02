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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8133813481358136

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:39

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
это у меня такой подарок от Аллы или это всеобщий глюк?

Загальний. Мерчанта здається змінили, а в систему E0000060 не внесли.
stryzhko
 
Повідомлень: 824
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Подякував: 210 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:42

Караул !

  IMPRINTER написав:по 3-м счетам комфортам по которым выполнены условия пакета Алла побрила на 10 грн. абонки

....
это у меня такой подарок от Аллы или это всеобщий глюк?

И не только у Вас , две ультры по 100,00 грн , как корова языком слизала....
в прошлом мес. тоже самое , что за нах...
так и СОБАК не напасешься :mrgreen: , на их абонки
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:44

  stryzhko написав:
IMPRINTER написав:
это у меня такой подарок от Аллы или это всеобщий глюк?

Загальний. Мерчанта здається змінили, а в систему E0000060 не внесли.


я очень рад, а что мне теперь делать? кота продавать?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:45

откройте депик и спите спокойно :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 166
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:55

  omb написав:откройте депик и спите спокойно :)


ребята ещё раз повторю - кто в крупных городах живёт:
5 морковаок в отдельные кулёчки
5 картошек в отдельные кулёчки
и касса самообслуживания
там - все покупки до гривны будут
зачем позволять им - наживатся?

карты аллы созданы для бесплатного входного п2п и снятия нала.
ну и если кешью нормальный дали от 10%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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