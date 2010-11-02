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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8135813681378138>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:25

Kalgan
5 баллов за бдительность, апечатка ,
блэки у меня 8)
Востаннє редагувалось Banki в Сер 05 лют, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:26

Flamingo

ну это какой-то глюк это как бы понятно ... просто непонятна его масштабность ... почему одним позасчитывали одни и теже операции в мабе, а другим нет. втом мес. всё было норм, равно как и в прошлом, позапрошлом и т.д. ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 05 лют, 2020 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:28

  IMPRINTER написав:Flamingo

ну это какой-то глюк это как бы понятно ... просто непонятна его масштабность ... почему одним позасчитывали одни и теже операции в мабе, а другим нет

Думаю сейчас представитель банка потормошит "смузохлебов" - неправомерно списанные "сотки" и "двадцатки" вернутся хозяевам, еще может кому и компенсационных орехов подкинут за неудобства ;)
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:29

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:на полном серьезе справшивает: "А вы категории кешью выбрали?" - я ей: "так такое гуано опять пришло, даже выбирать не хочу". А она: "Нет нет - непременно выберите. Хоть что нибудь". И в глазах какая-то непонятная печаль вперемешку с мольбой. Так я и так не понял - им что по этим кешью премию не платят если клиент не выбрал ничего в категориях, или что?

Да-да. Своих ПерсМенов нуна беречь. Им нуна, шобы у нас было шото выбрано. А покупать не обязательно :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:39

Re: Альфа-Банк

То есть у менеджеров образно говоря норматив от КБ, которые подключает клиент? А смысл в этом банку? Чтобы клиент проводил траты в выбранной категории товаров именно картой Альфа-Банка
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:45

судя по всему коллеги правы ...

Алла сменила терминал по токорому проходят оплаты внутри маба на E0000060
(ранее был E2460096) и этот E0000060 не внесли в ПО, чтоб засчитывало в абонку ... следовательно у этой проблемы есть и фамилия и имя и отчество ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:48

  sergiylfc написав:То есть у менеджеров образно говоря норматив от КБ, которые подключает клиент? А смысл в этом банку? Чтобы клиент проводил траты в выбранной категории товаров именно картой Альфа-Банка

Я так понимаю, что смысл искать бессмысленно! На этом "жиждется" буржуйская система оценивания именуемая KPI (ки-пи-ай по нашему ;). Довели сверху что "смузохлебы" отрейтинговали у кого их ПерсМенов как клиенты охотно выбирают "орехи" и оформили все в виде KPI - у кого % выбираемости орехов ниже установленного - получает меньше % премии. И по барабану, что картой могут не пользоваться - ключевой показатель есть - его и смотрят. Вот и весь смысл. Как в анкдоте: "Солдаты взяли ломы и пошли плац подметать" - "Товарищ прапорщик, может лучше веником?" - "мне не надо как лучше, мне надо чтобы Вы задолбались"
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
  • 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:55

  IMPRINTER написав:судя по всему коллеги правы ...

Алла сменила терминал по токорому проходят оплаты внутри маба на E0000060
(ранее был E2460096) и этот E0000060 не внесли в ПО, чтоб засчитывало в абонку ... следовательно у этой проблемы есть и фамилия и имя и отчество ...

Лишить этого перца смузи на полгода!
Верниите Лёшика. Он головотяпства такого не допускал! :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:59

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:судя по всему коллеги правы ...

Алла сменила терминал по токорому проходят оплаты внутри маба на E0000060
(ранее был E2460096) и этот E0000060 не внесли в ПО, чтоб засчитывало в абонку ... следовательно у этой проблемы есть и фамилия и имя и отчество ...

Лишить этого перца смузи на полгода!
Верниите Лёшика. Он головотяпства такого не допускал! :mrgreen:


При Порошенкові такого не було !
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:01

господа, хотелось бы довести расследование до конца ... есть тут такое, кто бы делал 8 оплат именно в мабе и кому бы их зачли?
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