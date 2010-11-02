Kalgan
5 баллов за бдительность, апечатка ,
блэки у меня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:25
Kalgan
5 баллов за бдительность, апечатка ,
блэки у меня
Востаннє редагувалось Banki в Сер 05 лют, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:26
Flamingo
ну это какой-то глюк это как бы понятно ... просто непонятна его масштабность ... почему одним позасчитывали одни и теже операции в мабе, а другим нет. втом мес. всё было норм, равно как и в прошлом, позапрошлом и т.д. ...
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 05 лют, 2020 16:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 16:28
Думаю сейчас представитель банка потормошит "смузохлебов" - неправомерно списанные "сотки" и "двадцатки" вернутся хозяевам, еще может кому и компенсационных орехов подкинут за неудобства
Мои рефералки:
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:29
Re: Альфа-Банк
Да-да. Своих ПерсМенов нуна беречь. Им нуна, шобы у нас было шото выбрано. А покупать не обязательно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:39
Re: Альфа-Банк
То есть у менеджеров образно говоря норматив от КБ, которые подключает клиент? А смысл в этом банку? Чтобы клиент проводил траты в выбранной категории товаров именно картой Альфа-Банка
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:45
судя по всему коллеги правы ...
Алла сменила терминал по токорому проходят оплаты внутри маба на E0000060
(ранее был E2460096) и этот E0000060 не внесли в ПО, чтоб засчитывало в абонку ... следовательно у этой проблемы есть и фамилия и имя и отчество ...
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Додано: Сер 05 лют, 2020 16:48
Я так понимаю, что смысл искать бессмысленно! На этом "жиждется" буржуйская система оценивания именуемая KPI (ки-пи-ай по нашему . Довели сверху что "смузохлебы" отрейтинговали у кого их ПерсМенов как клиенты охотно выбирают "орехи" и оформили все в виде KPI - у кого % выбираемости орехов ниже установленного - получает меньше % премии. И по барабану, что картой могут не пользоваться - ключевой показатель есть - его и смотрят. Вот и весь смысл. Как в анкдоте: "Солдаты взяли ломы и пошли плац подметать" - "Товарищ прапорщик, может лучше веником?" - "мне не надо как лучше, мне надо чтобы Вы задолбались"
Мои рефералки:
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:55
Лишить этого перца смузи на полгода!
Верниите Лёшика. Он головотяпства такого не допускал!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:59
При Порошенкові такого не було !
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:01
господа, хотелось бы довести расследование до конца ... есть тут такое, кто бы делал 8 оплат именно в мабе и кому бы их зачли?
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