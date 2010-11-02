Додано: Сер 05 лют, 2020 16:26

Flamingo



ну это какой-то глюк это как бы понятно ... просто непонятна его масштабность ... почему одним позасчитывали одни и теже операции в мабе, а другим нет. втом мес. всё было норм, равно как и в прошлом, позапрошлом и т.д. ...

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 05 лют, 2020 16:28, всього редагувалось 1 раз.

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