Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:02
IMPRINTER написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
судя по всему коллеги правы ...
Алла сменила терминал по токорому проходят оплаты внутри маба на E0000060
(ранее был E2460096) и этот E0000060 не внесли в ПО, чтоб засчитывало в абонку ... следовательно у этой проблемы есть и фамилия и имя и отчество ...
Лишить этого перца смузи на полгода!
Верниите Лёшика. Он головотяпства такого не допускал!
При Порошенкові такого не було !
Було, було
viewtopic.php?p=4862633#p4862633
+50 грн 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Повідомлень: 2358
З нами з: 18.09.13
Подякував: 458 раз.
Подякували: 473 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:05
IMPRINTER написав:
господа, хотелось бы довести расследование до конца ... есть тут такое, кто бы делал 8 оплат именно в мабе и кому бы их зачли?
Офпред ещё утром взяла в работу
+50 грн 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Повідомлень: 2358
З нами з: 18.09.13
Подякував: 458 раз.
Подякували: 473 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:06
vollena71 написав: IMPRINTER написав:
господа, хотелось бы довести расследование до конца ... есть тут такое, кто бы делал 8 оплат именно в мабе и кому бы их зачли?
Офпред ещё утром взяла в работу
я просто не увидел утренний сообщений )
теперь вижу, что это всеобщий баг )
смотрбю у Аллы тоже появились свои соросята.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 36848
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5848 раз.
Профіль
9
5
2
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:18
IMPRINTER написав:
смотрбю у Аллы тоже появились свои соросята.
пугающая тенденция
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
ukrprom2014
Повідомлень: 469
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
38040
4644723
5902
787149
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17360
2445003