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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8135813681378138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:02

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  IMPRINTER написав:судя по всему коллеги правы ...

Алла сменила терминал по токорому проходят оплаты внутри маба на E0000060
(ранее был E2460096) и этот E0000060 не внесли в ПО, чтоб засчитывало в абонку ... следовательно у этой проблемы есть и фамилия и имя и отчество ...

Лишить этого перца смузи на полгода!
Верниите Лёшика. Он головотяпства такого не допускал! :mrgreen:


При Порошенкові такого не було !

Було, було
viewtopic.php?p=4862633#p4862633
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:05

  IMPRINTER написав:господа, хотелось бы довести расследование до конца ... есть тут такое, кто бы делал 8 оплат именно в мабе и кому бы их зачли?

Офпред ещё утром взяла в работу
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:06

  vollena71 написав:
  IMPRINTER написав:господа, хотелось бы довести расследование до конца ... есть тут такое, кто бы делал 8 оплат именно в мабе и кому бы их зачли?

Офпред ещё утром взяла в работу


я просто не увидел утренний сообщений )
теперь вижу, что это всеобщий баг )

смотрбю у Аллы тоже появились свои соросята.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:18

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:смотрбю у Аллы тоже появились свои соросята.

пугающая тенденция :)
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