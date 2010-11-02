Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:02
IMPRINTER написав: clientage написав: IMPRINTER написав:
судя по всему коллеги правы ...
Алла сменила терминал по токорому проходят оплаты внутри маба на E0000060
(ранее был E2460096) и этот E0000060 не внесли в ПО, чтоб засчитывало в абонку ... следовательно у этой проблемы есть и фамилия и имя и отчество ...
Лишить этого перца смузи на полгода!
Верниите Лёшика. Он головотяпства такого не допускал!
При Порошенкові такого не було !
Було, було
viewtopic.php?p=4862633#p4862633
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vollena71
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:05
IMPRINTER написав:
господа, хотелось бы довести расследование до конца ... есть тут такое, кто бы делал 8 оплат именно в мабе и кому бы их зачли?
Офпред ещё утром взяла в работу
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vollena71
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:06
vollena71 написав: IMPRINTER написав:
господа, хотелось бы довести расследование до конца ... есть тут такое, кто бы делал 8 оплат именно в мабе и кому бы их зачли?
Офпред ещё утром взяла в работу
я просто не увидел утренний сообщений )
теперь вижу, что это всеобщий баг )
смотрбю у Аллы тоже появились свои соросята.
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IMPRINTER
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:18
IMPRINTER написав:
смотрбю у Аллы тоже появились свои соросята.
пугающая тенденция
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ukrprom2014
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:40
uaprofi написав: omb написав:
откройте депик и спите спокойно
ребята ещё раз повторю - кто в крупных городах живёт:
5 морковаок в отдельные кулёчки
5 картошек в отдельные кулёчки
и касса самообслуживания
там - все покупки до гривны будут
зачем позволять им - наживатся?
ГуглПей не даст, например ))
а с Альфой вполне себе по гривне пополняхи работают, лучше всего Энерго, но и мабилы подойдут
cohan
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Додано: Сер 05 лют, 2020 23:00
taya77 написав:Благодарна всем ответившим, особенно uaprofi. 5% в Укрсибе на онлайн покупки очень соблазнительно, только карты Укрсиба, к сожалению, нет( Еще раз спасибо, очень помогли.
Почему не купить в Эльдорадо? Пять прОцентов без ограничения.
rollo
Повідомлень: 311
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Додано: Чет 06 лют, 2020 09:04
cohan это уже превосходная степень свинорыльства морковку по пакетикам раскладывать отдельным)
stadtisch
Повідомлень: 39
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Додано: Чет 06 лют, 2020 09:52
stadtisch написав:
cohan это уже превосходная степень свинорыльства морковку по пакетикам раскладывать отдельным)
+1
Наивысшая это стикеры прямо на морковку клеить, ибо пакетик 2 грамма весит
карта с Бесплатная и еще кешбеком +300грн. в подарок тут: Подробно отвечу всем! http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
ukrprom2014
Повідомлень: 495
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Додано: Чет 06 лют, 2020 09:55
А приговора по списанным абонплатам так и нет?
kucher_oleg_ua
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:15
Друзья, если депо заканчивается в субботу, то есть варианты,чтобы с воскресенья получать ℅? Или в любом случае все пройдет понедельником,а проценты начнут капать со вторника?
_PORT_UA
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Подякував: 16 раз.
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