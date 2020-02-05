Если оставите в Алле - то все варианты только со вторника, если перекинете куда-нибудь где % начисляют не зависимо от выходных - ПУМБа, Моня и т.п. - дни не потеряете
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:51
Если оставите в Алле - то все варианты только со вторника, если перекинете куда-нибудь где % начисляют не зависимо от выходных - ПУМБа, Моня и т.п. - дни не потеряете
Мои рефералки:
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:00
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:30
программа сама по себе не взыскивала бы с вас 100 грн. ее так запрограммировали. а значит кем то было озвучено техзадание для кодеров.
а бумагу с тарифами писал другой человек и ему тоже было поставлено задачу.
просто в рядах аллы полно идиотов которые не согласовывают свои действия. это так - что бы мягко. вы ткнули носом их в мягкое - вот они и зашевелились причесывая все под одну гребенку. переписать правила видать проще чем код. и это плохо так как показывает что у нас закон (тарифы) как дышло.
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:34
правая рука не знает что делает левая. разброд и шатание.
процедуры смены того или иного в системе не формализованы и неизвестно изменение каких параметров на что повлияет.
проще говоря - с документацией у них швах походу. просто строгают на коленке и тут же забывают что от чего зависит.
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:38
Покупон
Alfa_Bank
Как работает акция от покупона?
В условиях написано 100грн в мес.
Я в январе выгреб на 100грн.
Сегодня сделал новую оплату, вознаграждения нет.
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:40
не. наивысшая это взвешивать морковку без пакетика а потом когда выехал стикер наклеить его на пакетик и положить туда морковку
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:46
Скажите, если пригнать СЭП в Альфу (со своего счёта в другом банке) на сумму чуть больше 50к грн, какие шансы познакомиться со здешним финмониторингом? И в какой форме будет происходить знакомство?
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:51
Рассрочка
Подскажите, пожалуйста, сегодня РД, сегодня делаю покупку и перевожу в рассрочку первый платёж будет списан 6 марта? Или 6 апреля? Благодарю!
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