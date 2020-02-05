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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8136813781388139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:51

  _PORT_UA написав:Друзья, если депо заканчивается в субботу, то есть варианты,чтобы с воскресенья получать ℅? Или в любом случае все пройдет понедельником,а проценты начнут капать со вторника?

Если оставите в Алле - то все варианты только со вторника, если перекинете куда-нибудь где % начисляют не зависимо от выходных - ПУМБа, Моня и т.п. - дни не потеряете
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:00

  kucher_oleg_ua написав:А приговора по списанным абонплатам так и нет?

Добрый день. Пока вопрос решается. Я напишу, как только будет информация.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:30

  Flamingo написав:ПомниЦЦа мне что году эдак в 2018 когда я хотел поумничать и перейти с ультры на ПБ бесплатно в конце месяце мотивируя тем что в тарифах прописано, что в первый месяц жизни новой карты плата не взыскиваеЦо, но мне впаяли 100 грн. за необеспечение 12 операций. На мои возмущения тогда Алла ответила "Сам дурак, не умеешь читать правильно!" и одновременно подшаманили тарифы, поменяв там формулировку, правда сотку вернули, мотивируя тем что Алла благосклонна к своим клиентам. Так что на тарифы до поры до времени особо сильно не кивайте, а то неровен час поменяют. Задним числом. Прецедент в 2018 был. :twisted:

программа сама по себе не взыскивала бы с вас 100 грн. ее так запрограммировали. а значит кем то было озвучено техзадание для кодеров.
а бумагу с тарифами писал другой человек и ему тоже было поставлено задачу.
просто в рядах аллы полно идиотов которые не согласовывают свои действия. это так - что бы мягко. вы ткнули носом их в мягкое - вот они и зашевелились причесывая все под одну гребенку. переписать правила видать проще чем код. и это плохо так как показывает что у нас закон (тарифы) как дышло.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:34

  IMPRINTER написав:судя по всему коллеги правы ...

Алла сменила терминал по токорому проходят оплаты внутри маба на E0000060
(ранее был E2460096) и этот E0000060 не внесли в ПО, чтоб засчитывало в абонку ... следовательно у этой проблемы есть и фамилия и имя и отчество ...

правая рука не знает что делает левая. разброд и шатание.
процедуры смены того или иного в системе не формализованы и неизвестно изменение каких параметров на что повлияет.
проще говоря - с документацией у них швах походу. просто строгают на коленке и тут же забывают что от чего зависит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:38

Покупон

Alfa_Bank
Как работает акция от покупона?
В условиях написано 100грн в мес.
Я в январе выгреб на 100грн.
Сегодня сделал новую оплату, вознаграждения нет.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:40

  ukrprom2014 написав:
  stadtisch написав:cohan это уже превосходная степень свинорыльства морковку по пакетикам раскладывать отдельным)
+1

Наивысшая это стикеры прямо на морковку клеить, ибо пакетик 2 грамма весит :)

не. наивысшая это взвешивать морковку без пакетика а потом когда выехал стикер наклеить его на пакетик и положить туда морковку :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:46

Скажите, если пригнать СЭП в Альфу (со своего счёта в другом банке) на сумму чуть больше 50к грн, какие шансы познакомиться со здешним финмониторингом? И в какой форме будет происходить знакомство? :D
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:51

Рассрочка

Подскажите, пожалуйста, сегодня РД, сегодня делаю покупку и перевожу в рассрочку первый платёж будет списан 6 марта? Или 6 апреля? Благодарю!
Fylhtq
 
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