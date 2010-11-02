Додано: Чет 06 лют, 2020 11:30

Flamingo написав: ПомниЦЦа мне что году эдак в 2018 когда я хотел поумничать и перейти с ультры на ПБ бесплатно в конце месяце мотивируя тем что в тарифах прописано, что в первый месяц жизни новой карты плата не взыскиваеЦо, но мне впаяли 100 грн. за необеспечение 12 операций. На мои возмущения тогда Алла ответила "Сам дурак, не умеешь читать правильно!" и одновременно подшаманили тарифы, поменяв там формулировку, правда сотку вернули, мотивируя тем что Алла благосклонна к своим клиентам. Так что на тарифы до поры до времени особо сильно не кивайте, а то неровен час поменяют. Задним числом. Прецедент в 2018 был. ПомниЦЦа мне что году эдак в 2018 когда я хотел поумничать и перейти с ультры на ПБ бесплатно в конце месяце мотивируя тем что в тарифах прописано, что в первый месяц жизни новой карты плата не взыскиваеЦо, но мне впаяли 100 грн. за необеспечение 12 операций. На мои возмущения тогда Алла ответила "Сам дурак, не умеешь читать правильно!" и одновременно подшаманили тарифы, поменяв там формулировку, правда сотку вернули, мотивируя тем что Алла благосклонна к своим клиентам. Так что на тарифы до поры до времени особо сильно не кивайте, а то неровен час поменяют. Задним числом. Прецедент в 2018 был.

программа сама по себе не взыскивала бы с вас 100 грн. ее так запрограммировали. а значит кем то было озвучено техзадание для кодеров.а бумагу с тарифами писал другой человек и ему тоже было поставлено задачу.просто в рядах аллы полно идиотов которые не согласовывают свои действия. это так - что бы мягко. вы ткнули носом их в мягкое - вот они и зашевелились причесывая все под одну гребенку. переписать правила видать проще чем код. и это плохо так как показывает что у нас закон (тарифы) как дышло.