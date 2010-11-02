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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:51
_PORT_UA написав:
Друзья, если депо заканчивается в субботу, то есть варианты,чтобы с воскресенья получать ℅? Или в любом случае все пройдет понедельником,а проценты начнут капать со вторника?
Если оставите в Алле - то все варианты только со вторника, если перекинете куда-нибудь где % начисляют не зависимо от выходных - ПУМБа, Моня и т.п. - дни не потеряете
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Flamingo
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:00
kucher_oleg_ua написав:
А приговора по списанным абонплатам так и нет?
Добрый день. Пока вопрос решается. Я напишу, как только будет информация.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:30
Flamingo написав:
ПомниЦЦа мне что году эдак в 2018 когда я хотел поумничать и перейти с ультры на ПБ бесплатно в конце месяце мотивируя тем что в тарифах прописано, что в первый месяц жизни новой карты плата не взыскиваеЦо, но мне впаяли 100 грн. за необеспечение 12 операций. На мои возмущения тогда Алла ответила "Сам дурак, не умеешь читать правильно!" и одновременно подшаманили тарифы, поменяв там формулировку, правда сотку вернули, мотивируя тем что Алла благосклонна к своим клиентам. Так что на тарифы до поры до времени особо сильно не кивайте, а то неровен час поменяют. Задним числом. Прецедент в 2018 был.
программа сама по себе не взыскивала бы с вас 100 грн. ее так запрограммировали. а значит кем то было озвучено техзадание для кодеров.
а бумагу с тарифами писал другой человек и ему тоже было поставлено задачу.
просто в рядах аллы полно идиотов которые не согласовывают свои действия. это так - что бы мягко. вы ткнули носом их в мягкое - вот они и зашевелились причесывая все под одну гребенку. переписать правила видать проще чем код. и это плохо так как показывает что у нас закон (тарифы) как дышло.
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mephala
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:34
IMPRINTER написав:
судя по всему коллеги правы ...
Алла сменила терминал по токорому проходят оплаты внутри маба на E0000060
(ранее был E2460096) и этот E0000060 не внесли в ПО, чтоб засчитывало в абонку ... следовательно у этой проблемы есть и фамилия и имя и отчество ...
правая рука не знает что делает левая. разброд и шатание.
процедуры смены того или иного в системе не формализованы и неизвестно изменение каких параметров на что повлияет.
проще говоря - с документацией у них швах походу. просто строгают на коленке и тут же забывают что от чего зависит.
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mephala
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:38
Alfa_Bank
Как работает акция от покупона?
В условиях написано 100грн в мес.
Я в январе выгреб на 100грн.
Сегодня сделал новую оплату, вознаграждения нет.
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mihasik
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:40
ukrprom2014 написав: stadtisch написав:
cohan это уже превосходная степень свинорыльства морковку по пакетикам раскладывать отдельным)
+1
Наивысшая это стикеры прямо на морковку клеить, ибо пакетик 2 грамма весит
не. наивысшая это взвешивать морковку без пакетика а потом когда выехал стикер наклеить его на пакетик и положить туда морковку
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mephala
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Додано: Чет 06 лют, 2020 11:51
Подскажите, пожалуйста, сегодня РД, сегодня делаю покупку и перевожу в рассрочку первый платёж будет списан 6 марта? Или 6 апреля? Благодарю!
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Fylhtq
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:03
Fylhtq написав:
Подскажите, пожалуйста, сегодня РД, сегодня делаю покупку и перевожу в рассрочку первый платёж будет списан 6 марта? Или 6 апреля? Благодарю!
Покупка проведется, а рассрочка активируется дня через два - поэтому правильный ответ - 6 апреля
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
- 50 грн. - по промокоду TKE87JR Бонус к депозиту - https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Flamingo
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:15
Driver написав:
Скажите, если пригнать СЭП в Альфу (со своего счёта в другом банке) на сумму чуть больше 50к грн, какие шансы познакомиться со здешним финмониторингом? И в какой форме будет происходить знакомство?
Если не будете сразу снимать налик в кассе, то шансов почти никаких
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Stringer
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Чет 06 лют, 2020 13:14
la9
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