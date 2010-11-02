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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:20
mihasik написав:
Alfa_Bank
Как работает акция от покупона?
В условиях написано 100грн в мес.
Я в январе выгреб на 100грн.
Сегодня сделал новую оплату, вознаграждения нет.
Добрый день. В работе. Отпишусь
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:57
Alfa_Bank
На счету 145 бонусов.
Не могу обменять на деньги по операции от 29-12-2019 - 68 грн. SILPO MCC5411
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 13:10
Коллеги, а как сейчас банк отправляет СЭПы из ИБ?
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Чет 06 лют, 2020 13:14
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