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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8137813881398140

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:20

  mihasik написав:Alfa_Bank
Как работает акция от покупона?
В условиях написано 100грн в мес.
Я в январе выгреб на 100грн.
Сегодня сделал новую оплату, вознаграждения нет.

Добрый день. В работе. Отпишусь
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:57

Alfa_Bank

На счету 145 бонусов.

Не могу обменять на деньги по операции от 29-12-2019 - 68 грн. SILPO MCC5411
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
Sergiys2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:10

Коллеги, а как сейчас банк отправляет СЭПы из ИБ?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:27

  ukrprom2014 написав:
  stadtisch написав:cohan это уже превосходная степень свинорыльства морковку по пакетикам раскладывать отдельным)
+1

Наивысшая это стикеры прямо на морковку клеить, ибо пакетик 2 грамма весит :)


если пишу про марковку - значит марковка того стоит
два грамма вам отнимают от веса (на тару, на усушку) - потребитель платит только за морковку, а не за упаковку и это честно
т.е. если взять среднюю марковку в 100 грамм то чек к оплате будет на 98 грамм
итого - имеем 8/10/12 марковок * 0,50 грн = 8/10/12 платежей для некомфорта/ултр/плат

З.Ы.
тёртая морковка со сметанкой и сахаром - ням-ням
за сахар и сметанну - аллой не платить - это не выгодно!
и кульки (10 шт.) не выбрасывайте - используйте пожалуйста повторно - берегите природу
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 13:59

  Flamingo написав:
  Fylhtq написав:Подскажите, пожалуйста, сегодня РД, сегодня делаю покупку и перевожу в рассрочку первый платёж будет списан 6 марта? Или 6 апреля? Благодарю!

Покупка проведется, а рассрочка активируется дня через два - поэтому правильный ответ - 6 апреля

Спасибо!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:05

  Sergiys2009 написав:Alfa_Bank

На счету 145 бонусов.

Не могу обменять на деньги по операции от 29-12-2019 - 68 грн. SILPO MCC5411
Покупка должна быть за последние 30 дней
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:42

  Sergiys2009 написав:Alfa_Bank

На счету 145 бонусов.

Не могу обменять на деньги по операции от 29-12-2019 - 68 грн. SILPO MCC5411

Добрый день. Модно вернуть только покупки за последние 30 дней.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 14:45

  la9 написав:Коллеги, а как сейчас банк отправляет СЭПы из ИБ?

Теж цікаво?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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