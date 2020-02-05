|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:20
mihasik написав:
Alfa_Bank
Как работает акция от покупона?
В условиях написано 100грн в мес.
Я в январе выгреб на 100грн.
Сегодня сделал новую оплату, вознаграждения нет.
Добрый день. В работе. Отпишусь
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8033
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:57
Alfa_Bank
На счету 145 бонусов.
Не могу обменять на деньги по операции от 29-12-2019 - 68 грн. SILPO MCC5411
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора.
Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.
-
Sergiys2009
-
-
- Повідомлень: 638
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:10
Коллеги, а как сейчас банк отправляет СЭПы из ИБ?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1651
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:27
ukrprom2014 написав: stadtisch написав:
cohan это уже превосходная степень свинорыльства морковку по пакетикам раскладывать отдельным)
+1
Наивысшая это стикеры прямо на морковку клеить, ибо пакетик 2 грамма весит
если пишу про марковку - значит марковка того стоит
два грамма вам отнимают от веса (на тару, на усушку) - потребитель платит только за морковку, а не за упаковку и это честно
т.е. если взять среднюю марковку в 100 грамм то чек к оплате будет на 98 грамм
итого - имеем 8/10/12 марковок * 0,50 грн = 8/10/12 платежей для некомфорта/ултр/плат
З.Ы.
тёртая морковка со сметанкой и сахаром - ням-ням
за сахар и сметанну - аллой не платить - это не выгодно!
и кульки (10 шт.) не выбрасывайте - используйте пожалуйста повторно - берегите природу
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3661
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 13:59
Flamingo написав: Fylhtq написав:
Подскажите, пожалуйста, сегодня РД, сегодня делаю покупку и перевожу в рассрочку первый платёж будет списан 6 марта? Или 6 апреля? Благодарю!
Покупка проведется, а рассрочка активируется дня через два - поэтому правильный ответ - 6 апреля
Спасибо!
-
Fylhtq
-
-
- Повідомлень: 107
- З нами з: 22.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:05
Sergiys2009 написав:Alfa_Bank
На счету 145 бонусов.
Не могу обменять на деньги по операции от 29-12-2019 - 68 грн. SILPO MCC5411
Покупка должна быть за последние 30 дней
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
-
omb
-
-
- Повідомлень: 169
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:42
Sergiys2009 написав:Alfa_Bank
На счету 145 бонусов.
Не могу обменять на деньги по операции от 29-12-2019 - 68 грн. SILPO MCC5411
Добрый день. Модно вернуть только покупки за последние 30 дней.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8033
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 14:45
la9 написав:
Коллеги, а как сейчас банк отправляет СЭПы из ИБ?
Теж цікаво?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32166
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1630 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|38049
|4646469
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17376
|2446443
|
|
|15358
|2122900
|
|