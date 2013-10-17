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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8138813981408141

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:09

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:Все что до 17:30 уходит сразу.

І в пятницю?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:35

  Михалыч написав:Ув. Alfa_Bank

Пару недель назад, вот тут Альфа-Банк
я просил вас поспособствовать отключению мне рекламного СМС спама, отказа и вашего содействия хватило всего на пару недель спокойной жизни без ежедневного рекламного СМС спама от вас, сегодня снова начал приходить рекламный СМС спам от альфы. Я уже все перепробовал, заява в отделение не помогает, на гор линию не помогает, обращение в форуме не помогает.......как можно отключить навсегда этот рекламный СМС спам :?:

Добрый день. Давайте ещё раз попробую ( Дайте в ЛС пример смс и номер телефона, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:57

Alfa_Bank

Отправил запрашиваемую Вами инфу в ЛС.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:01

  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:Alfa_Bank
Как работает акция от покупона?
В условиях написано 100грн в мес.
Я в январе выгреб на 100грн.
Сегодня сделал новую оплату, вознаграждения нет.

Добрый день. В работе. Отпишусь

Уточнила)Так как начисление повышенных Бонусов происходит в течение 30-ти банковских дней (пункт 4.2.6.) - ожидайте, пожалуйста, зачисления.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:01

  Михалыч написав:Alfa_Bank

Отправил запрашиваемую Вами инфу в ЛС.

Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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  #<1 ... 8138813981408141
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