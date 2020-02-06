|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:09
IMPRINTER написав:
Все что до 17:30 уходит сразу.
І в пятницю?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32189
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1635 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:35
Михалыч написав:Ув. Alfa_Bank
Пару недель назад, вот тут Альфа-Банк
я просил вас поспособствовать отключению мне рекламного СМС спама, отказа и вашего содействия хватило всего на пару недель спокойной жизни без ежедневного рекламного СМС спама от вас, сегодня снова начал приходить рекламный СМС спам от альфы. Я уже все перепробовал, заява в отделение не помогает, на гор линию не помогает, обращение в форуме не помогает.......как можно отключить навсегда этот рекламный СМС спам
Добрый день. Давайте ещё раз попробую ( Дайте в ЛС пример смс и номер телефона, пожалуйста.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8036
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 15:57
Alfa_Bank
Отправил запрашиваемую Вами инфу в ЛС.
-
Михалыч
-
-
- Повідомлень: 1271
- З нами з: 01.03.16
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 381 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 16:01
Alfa_Bank написав: mihasik написав:
Alfa_Bank
Как работает акция от покупона?
В условиях написано 100грн в мес.
Я в январе выгреб на 100грн.
Сегодня сделал новую оплату, вознаграждения нет.
Добрый день. В работе. Отпишусь
Уточнила)Так как начисление повышенных Бонусов происходит в течение 30-ти банковских дней (пункт 4.2.6.) - ожидайте, пожалуйста, зачисления.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8036
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 17:01
Михалыч написав:Alfa_Bank
Отправил запрашиваемую Вами инфу в ЛС.
Смотрю. Отпишусь.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8036
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:03
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: mihasik написав:
Alfa_Bank
Как работает акция от покупона?
В условиях написано 100грн в мес.
Я в январе выгреб на 100грн.
Сегодня сделал новую оплату, вознаграждения нет.
Добрый день. В работе. Отпишусь
Уточнила)Так как начисление повышенных Бонусов происходит в течение 30-ти банковских дней (пункт 4.2.6.) - ожидайте, пожалуйста, зачисления.
В январе сразу пришли после покупки, а тут ждать...хм странно.
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 945
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 06 лют, 2020 20:30
Alfa_Bank , добрый вечер. Подскажите в субботу заканчивается вклад в валюте. Будут ли доступны средства в субботу? Если да, то можно каким то образом сделать так,чтобы проценты начали начисляться уже с воскресенья( напр.пополнить др.вклад)?
Или можно будет их снять в отделении,которое работает в субботу?
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 318
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|195
|66413
|
|
|38054
|4647284
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17380
|2446868
|
|