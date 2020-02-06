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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8138813981408141

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:09

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:Все что до 17:30 уходит сразу.

І в пятницю?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:35

  Михалыч написав:Ув. Alfa_Bank

Пару недель назад, вот тут Альфа-Банк
я просил вас поспособствовать отключению мне рекламного СМС спама, отказа и вашего содействия хватило всего на пару недель спокойной жизни без ежедневного рекламного СМС спама от вас, сегодня снова начал приходить рекламный СМС спам от альфы. Я уже все перепробовал, заява в отделение не помогает, на гор линию не помогает, обращение в форуме не помогает.......как можно отключить навсегда этот рекламный СМС спам :?:

Добрый день. Давайте ещё раз попробую ( Дайте в ЛС пример смс и номер телефона, пожалуйста.
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 15:57

Alfa_Bank

Отправил запрашиваемую Вами инфу в ЛС.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:01

  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:Alfa_Bank
Как работает акция от покупона?
В условиях написано 100грн в мес.
Я в январе выгреб на 100грн.
Сегодня сделал новую оплату, вознаграждения нет.

Добрый день. В работе. Отпишусь

Уточнила)Так как начисление повышенных Бонусов происходит в течение 30-ти банковских дней (пункт 4.2.6.) - ожидайте, пожалуйста, зачисления.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 17:01

  Михалыч написав:Alfa_Bank

Отправил запрашиваемую Вами инфу в ЛС.

Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:03

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  mihasik написав:Alfa_Bank
Как работает акция от покупона?
В условиях написано 100грн в мес.
Я в январе выгреб на 100грн.
Сегодня сделал новую оплату, вознаграждения нет.

Добрый день. В работе. Отпишусь

Уточнила)Так как начисление повышенных Бонусов происходит в течение 30-ти банковских дней (пункт 4.2.6.) - ожидайте, пожалуйста, зачисления.

В январе сразу пришли после покупки, а тут ждать...хм странно.
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 20:30

Alfa_Bank , добрый вечер. Подскажите в субботу заканчивается вклад в валюте. Будут ли доступны средства в субботу? Если да, то можно каким то образом сделать так,чтобы проценты начали начисляться уже с воскресенья( напр.пополнить др.вклад)?

Или можно будет их снять в отделении,которое работает в субботу?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 21:28

  _PORT_UA написав:Alfa_Bank , добрый вечер. Подскажите в субботу заканчивается вклад в валюте. Будут ли доступны средства в субботу? Если да, то можно каким то образом сделать так,чтобы проценты начали начисляться уже с воскресенья( напр.пополнить др.вклад)?

Или можно будет их снять в отделении,которое работает в субботу?

Извините что вмешиваюсь, но из личного опыта могу сказать, что валютные депо-деньги у Аллы доступными таки в субботу становятся. И платить ними с карты очень даже можно. И можно открыть новый депо. Но реальная проводка о зачислении денег на карту в МАБе будет светиться понедельником. Это не противоречит тому что можно картой платить - поскольку все равно и приходные и расходные суммы по счету карты проведутся в любом случае не раньше понедельника. Открытие нового депо кстати тоже. Думаю пополнить пополняемый депо вы скорее всего тоже сможете - но само пополнение проведется естественно понедельником, а проценты начнут тИкать со вторника. А вот на счет снятия нала в субботу-работающем отделении не подскажу. Боюсь что могут и не отдать. Хотя если они проводки по кассе все равно будут проводить понедельником, но могут и выдать. ИМХО все будет зависеть нет ли при этом каких-то внутрибанковских блокировок на выдачу налом еще не зачисленных средств. Но опять таки - ну даже если снимете Вы нал - что дальше? Пополнять тут же вклад - бессмысленно - проценты начнут начисляться лишь со вторника. Нести в другие банки типа на приват-вклад или что-то подобное - тоже ИМХО не вариант. Ну потеряется пару десятков центов за два дня - ИМХО не велика беда. Ну так сложились звезды, что депо закончился в субботу. Просто примите это как малюсенький форс-мажор и не тратьте понапрасну силы, время, кеды и т.п. ;)
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Flamingo
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