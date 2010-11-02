Додано: Чет 06 лют, 2020 21:28

_PORT_UA написав: Alfa_Bank , добрый вечер. Подскажите в субботу заканчивается вклад в валюте. Будут ли доступны средства в субботу? Если да, то можно каким то образом сделать так,чтобы проценты начали начисляться уже с воскресенья( напр.пополнить др.вклад)?



Или можно будет их снять в отделении,которое работает в субботу? , добрый вечер. Подскажите в субботу заканчивается вклад в валюте. Будут ли доступны средства в субботу? Если да, то можно каким то образом сделать так,чтобы проценты начали начисляться уже с воскресенья( напр.пополнить др.вклад)?Или можно будет их снять в отделении,которое работает в субботу?

Извините что вмешиваюсь, но из личного опыта могу сказать, что валютные депо-деньги у Аллы доступными таки в субботу становятся. И платить ними с карты очень даже можно. И можно открыть новый депо. Но реальная проводка о зачислении денег на карту в МАБе будет светиться понедельником. Это не противоречит тому что можно картой платить - поскольку все равно и приходные и расходные суммы по счету карты проведутся в любом случае не раньше понедельника. Открытие нового депо кстати тоже. Думаю пополнить пополняемый депо вы скорее всего тоже сможете - но само пополнение проведется естественно понедельником, а проценты начнут тИкать со вторника. А вот на счет снятия нала в субботу-работающем отделении не подскажу. Боюсь что могут и не отдать. Хотя если они проводки по кассе все равно будут проводить понедельником, но могут и выдать. ИМХО все будет зависеть нет ли при этом каких-то внутрибанковских блокировок на выдачу налом еще не зачисленных средств. Но опять таки - ну даже если снимете Вы нал - что дальше? Пополнять тут же вклад - бессмысленно - проценты начнут начисляться лишь со вторника. Нести в другие банки типа на приват-вклад или что-то подобное - тоже ИМХО не вариант. Ну потеряется пару десятков центов за два дня - ИМХО не велика беда. Ну так сложились звезды, что депо закончился в субботу. Просто примите это как малюсенький форс-мажор и не тратьте понапрасну силы, время, кеды и т.п.