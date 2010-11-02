uaprofi
Я таких баню на уровне спам фильтра в смартфоне.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 23:47
uaprofi
Я таких баню на уровне спам фильтра в смартфоне.
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 04:26
Все платежи оформлены 17:45- проводятся день в день, платежи после 17:45 - автоматически откладываются для проведения на следующий рабочий день.
Слова офпреда.
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