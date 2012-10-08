|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 лют, 2020 23:47
uaprofi
Я таких баню на уровне спам фильтра в смартфоне.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 529
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 04:26
IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав: la9 написав:
Коллеги, а как сейчас банк отправляет СЭПы из ИБ?
Теж цікаво?
Он-лайном.
Все что до 17:30 уходит сразу.
Все платежи оформлены 17:45- проводятся день в день, платежи после 17:45 - автоматически откладываются для проведения на следующий рабочий день.
Слова офпреда.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4305
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:43
_PORT_UA написав:Alfa_Bank
, добрый вечер. Подскажите в субботу заканчивается вклад в валюте. Будут ли доступны средства в субботу? Если да, то можно каким то образом сделать так,чтобы проценты начали начисляться уже с воскресенья( напр.пополнить др.вклад)?
Или можно будет их снять в отделении,которое работает в субботу?
Добрый день. Проценты в любом случае будут со вторника. Снять сможете с помощью карты через пос-терминал.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 8037
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 706 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:51
uaprofi написав: omb написав:
откройте депик и спите спокойно
ребята ещё раз повторю - кто в крупных городах живёт:
5 морковаок в отдельные кулёчки
5 картошек в отдельные кулёчки
и касса самообслуживания
там - все покупки до гривны будут
зачем позволять им - наживатся?
карты аллы созданы для бесплатного входного п2п и снятия нала.
ну и если кешью нормальный дали от 10%
а доставка бесплатная есть? или как это все лежа на диване сделать?
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5761
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:11
ol_zy написав: uaprofi написав: omb написав:
откройте депик и спите спокойно
ребята ещё раз повторю - кто в крупных городах живёт:
5 морковаок в отдельные кулёчки
5 картошек в отдельные кулёчки
и касса самообслуживания
там - все покупки до гривны будут
зачем позволять им - наживатся?
карты аллы созданы для бесплатного входного п2п и снятия нала.
ну и если кешью нормальный дали от 10%
а доставка бесплатная есть? или как это все лежа на диване сделать?
Вот не понял суть идеи фасовать в отдельные кулечки и касса самообслуживания
Так в Аллы 0,5 кешбека на любые покупки
Где тут можна секономить?
-
joik
-
-
- Повідомлень: 166
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:38
joik написав:
карты аллы созданы для бесплатного входного п2п и снятия нала.
ну и если кешью нормальный дали от 10%
Вот нравится мне когда люди выражаются лаконично!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 529
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:54
joik написав:
Вот не понял суть идеи фасовать в отдельные кулечки и касса самообслуживания
Так в Аллы 0,5 кешбека на любые покупки
Где тут можна секономить?
Идея видимо в том, что б за один раз сделать 8-10-12 транзакций по пакетной карте и не платить абонку за ее обслуживание в этом месяце
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:11
Kalgan написав:
что б за один раз сделать 8-10-12 транзакций
1 раз = 1 транзакція
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7502
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|38076
|4649875
|
|
|6661
|1551111
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17390
|2448078
|
П'ят 07 лют, 2020 17:36
nickvp
|