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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8140814181428143>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 23:47

uaprofi
Я таких баню на уровне спам фильтра в смартфоне.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 04:26

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Коллеги, а как сейчас банк отправляет СЭПы из ИБ?

Теж цікаво?


Он-лайном.
Все что до 17:30 уходит сразу.

Все платежи оформлены 17:45- проводятся день в день, платежи после 17:45 - автоматически откладываются для проведения на следующий рабочий день.

Слова офпреда.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 08:43

  _PORT_UA написав:Alfa_Bank , добрый вечер. Подскажите в субботу заканчивается вклад в валюте. Будут ли доступны средства в субботу? Если да, то можно каким то образом сделать так,чтобы проценты начали начисляться уже с воскресенья( напр.пополнить др.вклад)?

Или можно будет их снять в отделении,которое работает в субботу?

Добрый день. Проценты в любом случае будут со вторника. Снять сможете с помощью карты через пос-терминал.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 11:51

  uaprofi написав:
  omb написав:откройте депик и спите спокойно :)


ребята ещё раз повторю - кто в крупных городах живёт:
5 морковаок в отдельные кулёчки
5 картошек в отдельные кулёчки
и касса самообслуживания
там - все покупки до гривны будут
зачем позволять им - наживатся?

карты аллы созданы для бесплатного входного п2п и снятия нала.
ну и если кешью нормальный дали от 10%

а доставка бесплатная есть? или как это все лежа на диване сделать?
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:11

  ol_zy написав:
  uaprofi написав:
  omb написав:откройте депик и спите спокойно :)


ребята ещё раз повторю - кто в крупных городах живёт:
5 морковаок в отдельные кулёчки
5 картошек в отдельные кулёчки
и касса самообслуживания
там - все покупки до гривны будут
зачем позволять им - наживатся?

карты аллы созданы для бесплатного входного п2п и снятия нала.
ну и если кешью нормальный дали от 10%

а доставка бесплатная есть? или как это все лежа на диване сделать?


Вот не понял суть идеи фасовать в отдельные кулечки и касса самообслуживания
Так в Аллы 0,5 кешбека на любые покупки
Где тут можна секономить?
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:38

  joik написав:карты аллы созданы для бесплатного входного п2п и снятия нала.
ну и если кешью нормальный дали от 10%

Вот нравится мне когда люди выражаются лаконично! :D
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 17:54

Re: Альфа-Банк

  joik написав:Вот не понял суть идеи фасовать в отдельные кулечки и касса самообслуживания
Так в Аллы 0,5 кешбека на любые покупки
Где тут можна секономить?

Идея видимо в том, что б за один раз сделать 8-10-12 транзакций по пакетной карте и не платить абонку за ее обслуживание в этом месяце :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:11

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:что б за один раз сделать 8-10-12 транзакций


1 раз = 1 транзакція
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:21

ukrprom2014,
https://youtu.be/ZnxURnieXHI
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:47

Re: Альфа-Банк

  joik написав:Вот не понял суть идеи фасовать в отдельные кулечки и касса самообслуживания
Так в Аллы 0,5 кешбека на любые покупки
Где тут можна секономить?

картами аллы не выгодно расплачиваться, для чего они созданы писал ранее.
т.е. даже если пополнять телефон 8/10/12 раз на это уйдёт 10 ...20 минут и минимум придётся потратить 10 грн. - недополученный кешбек будет 50 копеек

8/10/12 "морковок" можно пробить на кассах самообслуживания за 5 минут, причём Вы не занимаетесь ненужным пополнением мобильных, а покупаете нужные продукты.
и одна маркрвка это всего примерно 50 коп т.е. 10 "марковок" = 5 грн. т.е. всего 25 коппек недополученого кешбека
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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