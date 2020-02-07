joik написав:Вот не понял суть идеи фасовать в отдельные кулечки и касса самообслуживания Так в Аллы 0,5 кешбека на любые покупки Где тут можна секономить?
картами аллы не выгодно расплачиваться, для чего они созданы писал ранее. т.е. даже если пополнять телефон 8/10/12 раз на это уйдёт 10 ...20 минут и минимум придётся потратить 10 грн. - недополученный кешбек будет 50 копеек
8/10/12 "морковок" можно пробить на кассах самообслуживания за 5 минут, причём Вы не занимаетесь ненужным пополнением мобильных, а покупаете нужные продукты. и одна маркрвка это всего примерно 50 коп т.е. 10 "марковок" = 5 грн. т.е. всего 25 коппек недополученого кешбека
у меня 4 члена семьи .. мне 32 марковки брать? ) мне был простепенно в теч. мес. в мабе за волю заплатить за которую и так надо платить
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даже если ходить в магазин всего 10 раз в месяц и просто каждый раз пробивать 3 раза развесной товар = то это 30 покупок
у жены была аваль и алла - показал ей метод - в следующий раз всё пробила сама) 20 покупок за 1 поход
еще раз - чем это пролще, чем сидя дома заплатить за Волю за которую все равно надо платить?
для меня лично время: воля 30 платежей - это пол часа и потеря кэшбека (1,50 грн.) в супермаркеты я и так хожу - просто пробивал + 3 ... 4 чека в супермаркетах это 100% покупки - и не нужно разбиратся как сейчас у Вас с волей и тратить на это время Волю я не смотрю - у меня ДомИнет. вот его раньше и пополнял по 1 грн. много раз - но с супермаркетами мне лично понравилось больше. Но ваш вариант полюбому тоже хорош)