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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8140814181428143

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 20:56

  uaprofi написав:
  joik написав:Вот не понял суть идеи фасовать в отдельные кулечки и касса самообслуживания
Так в Аллы 0,5 кешбека на любые покупки
Где тут можна секономить?

картами аллы не выгодно расплачиваться, для чего они созданы писал ранее.
т.е. даже если пополнять телефон 8/10/12 раз на это уйдёт 10 ...20 минут и минимум придётся потратить 10 грн. - недополученный кешбек будет 50 копеек

8/10/12 "морковок" можно пробить на кассах самообслуживания за 5 минут, причём Вы не занимаетесь ненужным пополнением мобильных, а покупаете нужные продукты.
и одна маркрвка это всего примерно 50 коп т.е. 10 "марковок" = 5 грн. т.е. всего 25 коппек недополученого кешбека


у меня 4 члена семьи .. мне 32 марковки брать? )
мне был простепенно в теч. мес. в мабе за волю заплатить за которую и так надо платить
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:07

IMPRINTER

даже если ходить в магазин всего 10 раз в месяц и просто каждый раз пробивать 3 раза развесной товар = то это 30 покупок

у жены была аваль и алла - показал ей метод - в следующий раз всё пробила сама) 20 покупок за 1 поход
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:13

  uaprofi написав:IMPRINTER

даже если ходить в магазин всего 10 раз в месяц и просто каждый раз пробивать 3 раза развесной товар = то это 30 покупок

у жены была аваль и алла - показал ей метод - в следующий раз всё пробила сама) 20 покупок за 1 поход


еще раз - чем это пролще, чем сидя дома заплатить за Волю за которую все равно надо платить?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:23

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:IMPRINTER

даже если ходить в магазин всего 10 раз в месяц и просто каждый раз пробивать 3 раза развесной товар = то это 30 покупок

у жены была аваль и алла - показал ей метод - в следующий раз всё пробила сама) 20 покупок за 1 поход


еще раз - чем это пролще, чем сидя дома заплатить за Волю за которую все равно надо платить?


для меня лично время: воля 30 платежей - это пол часа и потеря кэшбека (1,50 грн.)
в супермаркеты я и так хожу - просто пробивал + 3 ... 4 чека
в супермаркетах это 100% покупки - и не нужно разбиратся как сейчас у Вас с волей и тратить на это время
Волю я не смотрю - у меня ДомИнет.
вот его раньше и пополнял по 1 грн. много раз - но с супермаркетами мне лично понравилось больше.
Но ваш вариант полюбому тоже хорош)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:25

uaprofi

у Аллы не бывает ничего на 100%.
Сегодня провтыкали за МАБ, завтра провтыкают за морковки.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:18

Пополняю мобиль за 2 ПлатинумБлека на 2*12=24грн за 10 мин 1-го числа каждого месяца, и в ус не дую.
Никаких яиц, никаких морковок
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:26

  mustbe написав:Пополняю мобиль за 2 ПлатинумБлека на 2*12=24грн за 10 мин 1-го числа каждого месяца, и в ус не дую.
Никаких яиц, никаких морковок

не знаю - разве что вы отлючили ЗД или не вручную его вводите
на сколько я проверял в час максимум выходит 60 ... 70 операций
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:33

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:IMPRINTER

даже если ходить в магазин всего 10 раз в месяц и просто каждый раз пробивать 3 раза развесной товар = то это 30 покупок

у жены была аваль и алла - показал ей метод - в следующий раз всё пробила сама) 20 покупок за 1 поход


еще раз - чем это пролще, чем сидя дома заплатить за Волю за которую все равно надо платить?


для меня лично время: воля 30 платежей - это пол часа и потеря кэшбека (1,50 грн.)
в супермаркеты я и так хожу - просто пробивал + 3 ... 4 чека
в супермаркетах это 100% покупки - и не нужно разбиратся как сейчас у Вас с волей и тратить на это время
Волю я не смотрю - у меня ДомИнет.
вот его раньше и пополнял по 1 грн. много раз - но с супермаркетами мне лично понравилось больше.
Но ваш вариант полюбому тоже хорош)


Это вы не застали времён, когда у аллы была вундервафля планировщик комунальных платежей по шаблону. Ото был настоящий кайф :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:40

  uaprofi написав:
  mustbe написав:Пополняю мобиль за 2 ПлатинумБлека на 2*12=24грн за 10 мин 1-го числа каждого месяца, и в ус не дую.
Никаких яиц, никаких морковок

не знаю - разве что вы отлючили ЗД или не вручную его вводите
на сколько я проверял в час максимум выходит 60 ... 70 операций

Ну, конечно я это дело заскриптовал. 24 платежа - минут 7-8.
Но даже если всё делать руками - не больше получаса, уж лучше чем морочиться с морковками
mustbe
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