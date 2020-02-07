RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8141814281438144

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:40

Зміни процентних ставок по депозитних продуктах "Дохідний сейф" та "Ощадний"

https://news.finance.ua/ua/news/-/46487 ... -oshhadnyj
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7514
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8141814281438144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, J і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3807, 3808, 3809
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
38085 4651356
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2020 11:07
J
Юнекс Банк 1 ... 181, 182, 183
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1829 13837
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2020 10:54
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1738, 1739, 1740
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17391 2448509
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 лют, 2020 00:02
she_ne_investor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1830)
08.02.2020 10:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.