Зміни процентних ставок по депозитних продуктах "Дохідний сейф" та "Ощадний"
https://news.finance.ua/ua/news/-/46487 ... -oshhadnyj
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Додано: Суб 08 лют, 2020 09:40
Зміни процентних ставок по депозитних продуктах "Дохідний сейф" та "Ощадний"
https://news.finance.ua/ua/news/-/46487 ... -oshhadnyj
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 08 лют, 2020 11:13
не за что)) Прим 1,2
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 08 лют, 2020 17:25
По Доходному сейфу печалька - это уже не доходный а Мелочный только сбрасывать остатки со счетов если есть
А Ощадным вообще невыгодно использовать лучше перекладыватся раз в три месяца
Накопительная система с налогами полностью провалилась
И где накапливать?
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