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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8141814281438144

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
172
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 09:40

Зміни процентних ставок по депозитних продуктах "Дохідний сейф" та "Ощадний"

https://news.finance.ua/ua/news/-/46487 ... -oshhadnyj
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 11:13

  IGNAT написав:Господа,а пополнять 12 раз необходимо только через My Alfa или можно через опсосов? Зачтётся по любому?Спасибо!

не за что)) Прим 1,2
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 17:25

  greenozon написав:Зміни процентних ставок по депозитних продуктах "Дохідний сейф" та "Ощадний"

https://news.finance.ua/ua/news/-/46487 ... -oshhadnyj


По Доходному сейфу печалька - это уже не доходный а Мелочный только сбрасывать остатки со счетов если есть
А Ощадным вообще невыгодно использовать лучше перекладыватся раз в три месяца
Накопительная система с налогами полностью провалилась
И где накапливать?
joik
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:23

  joik написав:где накапливать?
как где, в форварде, 15% на остаток
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 19:52

Тихенько а то Яша підслухає і наїде на Фарс. :)
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