Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 09:40
Зміни процентних ставок по депозитних продуктах "Дохідний сейф" та "Ощадний"
https://news.finance.ua/ua/news/-/46487 ... -oshhadnyj
greenozon
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Додано: Суб 08 лют, 2020 11:13
IGNAT написав:
Господа,а пополнять 12 раз необходимо только через My Alfa или можно через опсосов? Зачтётся по любому?Спасибо!
не за что)) Прим 1,2
https://alfabank.ua/upload/tarrifs-comf ... k-2019.pdf
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Суб 08 лют, 2020 17:25
По Доходному сейфу печалька - это уже не доходный а Мелочный только сбрасывать остатки со счетов если есть
А Ощадным вообще невыгодно использовать лучше перекладыватся раз в три месяца
Накопительная система с налогами полностью провалилась
И где накапливать?
joik
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Додано: Суб 08 лют, 2020 19:23
joik написав:
где накапливать?
как где, в форварде, 15% на остаток
Есть вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
omb
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Додано: Суб 08 лют, 2020 19:52
Тихенько а то Яша підслухає і наїде на Фарс.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:20
joik написав:
И где накапливать?
під грушкою або в матраці!!
greenozon
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Додано: Суб 08 лют, 2020 22:17
mustbe написав:
Пополняю мобиль за 2 ПлатинумБлека на 2*12=24грн за 10 мин 1-го числа каждого месяца, и в ус не дую.
Никаких яиц, никаких морковок
На сайті моб.оператора?
1finanсier
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Додано: Суб 08 лют, 2020 23:08
mustbe написав: uaprofi написав: mustbe написав:
Пополняю мобиль за 2 ПлатинумБлека на 2*12=24грн за 10 мин 1-го числа каждого месяца, и в ус не дую.
Никаких яиц, никаких морковок
не знаю - разве что вы отлючили ЗД или не вручную его вводите
на сколько я проверял в час максимум выходит 60 ... 70 операций
Ну, конечно я это дело заскриптовал. 24 платежа - минут 7-8.
Но даже если всё делать руками - не больше получаса, уж лучше чем морочиться с морковками
А мне портмоне забанили карты. Говорит: "В следующий раз пополняйте от 5 грн.
WachtAmRhein
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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