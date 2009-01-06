Зміни процентних ставок по депозитних продуктах "Дохідний сейф" та "Ощадний"
https://news.finance.ua/ua/news/-/46487 ... -oshhadnyj
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Додано: Суб 08 лют, 2020 09:40
Зміни процентних ставок по депозитних продуктах "Дохідний сейф" та "Ощадний"
https://news.finance.ua/ua/news/-/46487 ... -oshhadnyj
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 08 лют, 2020 11:13
не за что)) Прим 1,2
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Суб 08 лют, 2020 17:25
По Доходному сейфу печалька - это уже не доходный а Мелочный только сбрасывать остатки со счетов если есть
А Ощадным вообще невыгодно использовать лучше перекладыватся раз в три месяца
Накопительная система с налогами полностью провалилась
И где накапливать?
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:23
Додано: Суб 08 лют, 2020 19:52
Тихенько а то Яша підслухає і наїде на Фарс.
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Додано: Суб 08 лют, 2020 20:20
Re: Альфа-Банк
+50грн !
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Додано: Суб 08 лют, 2020 22:17
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:08
А мне портмоне забанили карты. Говорит: "В следующий раз пополняйте от 5 грн.
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:54
Re: Альфа-Банк
О и у меня такое было, пришлось с другого акаунта платить
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Додано: Нед 09 лют, 2020 09:12
Re: Альфа-Банк
Прошу помочь с тонкостями банкинга Аллы.
Платёжная карта "Максимум 2.0", РД — 2 число.
8 февраля, начало дня — на счету была задолженность –2'986 грн из доступного лимита 4к грн.
Оставшегося лимита не хватало на грядущую оплату. В тот же день поднимаю баланс по карте через P2P на всю сумму задолженности.
9 февраля, т. е. сегодня, сделана покупка на 1'920 грн. Алла предложила её перевести в рассрочку. На раздумья дала время до 23 февраля.
Вопросы.
1 Мне получиться операцию перевести в рассрочку?
2 Когда лучше мне подать заявку на оформление рассрочки?
3 До какого числа мне надо досрочно загасить рассрочку, чтобы не оплачивать какие-либо комиссии и как это делается?
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