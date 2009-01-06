MASolomko написав:Вопросы.
1 Мне получиться операцию перевести в рассрочку?
2 Когда лучше мне подать заявку на оформление рассрочки?
3 До какого числа мне надо досрочно загасить рассрочку, чтобы не оплачивать какие-либо комиссии и как это делается?
1. Так, якщо на карті не буде власних коштів, що перевищують мін. поріг в 1000грн для активації розстрочки. Правда, можливо пропустив якісь зміни, тому краще, щоб карта була в мінусі.
2. До 23-го)), можна не затягувати.
3. До 2.04 погасити розстрочку і до 2.05 внести на рахунок необхідну суму.