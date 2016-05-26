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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8142814381448145

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 09:32

Re: Альфа-Банк

MASolomko написав:Вопросы.
1 Мне получиться операцию перевести в рассрочку?
2 Когда лучше мне подать заявку на оформление рассрочки?
3 До какого числа мне надо досрочно загасить рассрочку, чтобы не оплачивать какие-либо комиссии и как это делается?

1. Так, якщо на карті не буде власних коштів, що перевищують мін. поріг в 1000грн для активації розстрочки. Правда, можливо пропустив якісь зміни, тому краще, щоб карта була в мінусі.
2. До 23-го)), можна не затягувати.
3. До 2.04 погасити розстрочку і до 2.05 внести на рахунок необхідну суму.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 12:16

  MASolomko написав:Прошу помочь с тонкостями банкинга Аллы.

Платёжная карта "Максимум 2.0", РД — 2 число.

8 февраля, начало дня — на счету была задолженность –2'986 грн из доступного лимита 4к грн.
Оставшегося лимита не хватало на грядущую оплату. В тот же день поднимаю баланс по карте через P2P на всю сумму задолженности.

9 февраля, т. е. сегодня, сделана покупка на 1'920 грн. Алла предложила её перевести в рассрочку. На раздумья дала время до 23 февраля.

Вопросы.
1 Мне получиться операцию перевести в рассрочку?
2 Когда лучше мне подать заявку на оформление рассрочки?
3 До какого числа мне надо досрочно загасить рассрочку, чтобы не оплачивать какие-либо комиссии и как это делается?


так как вы УЖЕ сделали покупку то все эти вопросы УЖЕ не имеют смысла.
просто соглашаетесь на перевод суммы в рассрочку и ждете.
если трата переведется в рассрочку то первую РД пропускаете а перед второй отменяете рассрочку.
кстати сейчас на МАкси2 задолженность красную лучше гасить за день до РД. так как в саму РД в красной сумме будет кроме грейса еще и текущая задлженность.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:13

Правильно ли я понимаю, что если затупил и по фасткарду сняли 0.25 евро за смс, то погасить я их смогу только в кассе, так как обмен на заблокированную из-за овердрафта дебетку невозможен?

ДБЛД....

Передайте там своим что это глупость несусветная.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:23

  WachtAmRhein написав:Правильно ли я понимаю, что если затупил и по фасткарду сняли 0.25 евро за смс, то погасить я их смогу только в кассе, так как обмен на заблокированную из-за овердрафта дебетку невозможен?

ДБЛД....

Передайте там своим что это глупость несусветная.

А вы попробуйте, попытка -- не пытка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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