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Додано: Нед 09 лют, 2020 09:32
MASolomko написав:Вопросы.
1 Мне получиться операцию перевести в рассрочку?
2 Когда лучше мне подать заявку на оформление рассрочки?
3 До какого числа мне надо досрочно загасить рассрочку, чтобы не оплачивать какие-либо комиссии и как это делается?
1. Так, якщо на карті не буде власних коштів, що перевищують мін. поріг в 1000грн для активації розстрочки. Правда, можливо пропустив якісь зміни, тому краще, щоб карта була в мінусі.
2. До 23-го)), можна не затягувати.
3. До 2.04 погасити розстрочку і до 2.05 внести на рахунок необхідну суму.
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stryzhko
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Додано: Нед 09 лют, 2020 12:16
MASolomko написав:
Прошу помочь с тонкостями банкинга Аллы.
Платёжная карта "Максимум 2.0", РД — 2 число.
8 февраля, начало дня — на счету была задолженность –2'986 грн из доступного лимита 4к грн.
Оставшегося лимита не хватало на грядущую оплату. В тот же день поднимаю баланс по карте через P2P на всю сумму задолженности.
9 февраля, т. е. сегодня, сделана покупка на 1'920 грн. Алла предложила её перевести в рассрочку. На раздумья дала время до 23 февраля.
Вопросы.
1 Мне получиться операцию перевести в рассрочку?
2 Когда лучше мне подать заявку на оформление рассрочки?
3 До какого числа мне надо досрочно загасить рассрочку, чтобы не оплачивать какие-либо комиссии и как это делается?
так как вы УЖЕ сделали покупку то все эти вопросы УЖЕ не имеют смысла.
просто соглашаетесь на перевод суммы в рассрочку и ждете.
если трата переведется в рассрочку то первую РД пропускаете а перед второй отменяете рассрочку.
кстати сейчас на МАкси2 задолженность красную лучше гасить за день до РД. так как в саму РД в красной сумме будет кроме грейса еще и текущая задлженность.
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mephala
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Додано: Нед 09 лют, 2020 14:13
Правильно ли я понимаю, что если затупил и по фасткарду сняли 0.25 евро за смс, то погасить я их смогу только в кассе, так как обмен на заблокированную из-за овердрафта дебетку невозможен?
ДБЛД....
Передайте там своим что это глупость несусветная.
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WachtAmRhein
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Додано: Нед 09 лют, 2020 14:23
WachtAmRhein написав:
Правильно ли я понимаю, что если затупил и по фасткарду сняли 0.25 евро за смс, то погасить я их смогу только в кассе, так как обмен на заблокированную из-за овердрафта дебетку невозможен?
ДБЛД....
Передайте там своим что это глупость несусветная.
А вы попробуйте, попытка -- не пытка
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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