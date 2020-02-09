8 февраля, начало дня — на счету была задолженность –2'986 грн из доступного лимита 4к грн. Оставшегося лимита не хватало на грядущую оплату. В тот же день поднимаю баланс по карте через P2P на всю сумму задолженности.
9 февраля, т. е. сегодня, сделана покупка на 1'920 грн. Алла предложила её перевести в рассрочку. На раздумья дала время до 23 февраля.
Вопросы. 1 Мне получиться операцию перевести в рассрочку? 2 Когда лучше мне подать заявку на оформление рассрочки? 3 До какого числа мне надо досрочно загасить рассрочку, чтобы не оплачивать какие-либо комиссии и как это делается?
MASolomko написав:Вопросы. 1 Мне получиться операцию перевести в рассрочку? 2 Когда лучше мне подать заявку на оформление рассрочки? 3 До какого числа мне надо досрочно загасить рассрочку, чтобы не оплачивать какие-либо комиссии и как это делается?
1. Так, якщо на карті не буде власних коштів, що перевищують мін. поріг в 1000грн для активації розстрочки. Правда, можливо пропустив якісь зміни, тому краще, щоб карта була в мінусі. 2. До 23-го)), можна не затягувати. 3. До 2.04 погасити розстрочку і до 2.05 внести на рахунок необхідну суму.
MASolomko написав:Прошу помочь с тонкостями банкинга Аллы.
Платёжная карта "Максимум 2.0", РД — 2 число.
8 февраля, начало дня — на счету была задолженность –2'986 грн из доступного лимита 4к грн. Оставшегося лимита не хватало на грядущую оплату. В тот же день поднимаю баланс по карте через P2P на всю сумму задолженности.
9 февраля, т. е. сегодня, сделана покупка на 1'920 грн. Алла предложила её перевести в рассрочку. На раздумья дала время до 23 февраля.
Вопросы. 1 Мне получиться операцию перевести в рассрочку? 2 Когда лучше мне подать заявку на оформление рассрочки? 3 До какого числа мне надо досрочно загасить рассрочку, чтобы не оплачивать какие-либо комиссии и как это делается?
так как вы УЖЕ сделали покупку то все эти вопросы УЖЕ не имеют смысла. просто соглашаетесь на перевод суммы в рассрочку и ждете. если трата переведется в рассрочку то первую РД пропускаете а перед второй отменяете рассрочку. кстати сейчас на МАкси2 задолженность красную лучше гасить за день до РД. так как в саму РД в красной сумме будет кроме грейса еще и текущая задлженность.
WachtAmRhein написав:Правильно ли я понимаю, что если затупил и по фасткарду сняли 0.25 евро за смс, то погасить я их смогу только в кассе, так как обмен на заблокированную из-за овердрафта дебетку невозможен?
Добрый день. Какие варианты снятия своих средств с карты? И почему при выдаче с карты через кассу Альфабанка выдается чек с терминала и бумага? И почему Пин код не вводится? В др.банках выдача через Пин и дается только чек.
WachtAmRhein написав:Правильно ли я понимаю, что если затупил и по фасткарду сняли 0.25 евро за смс, то погасить я их смогу только в кассе, так как обмен на заблокированную из-за овердрафта дебетку невозможен?
ДБЛД....
Передайте там своим что это глупость несусветная.
А вы попробуйте, попытка -- не пытка
Прежде чем писать - попробовал. Пишет что нету евровых карт.
WachtAmRhein написав:Правильно ли я понимаю, что если затупил и по фасткарду сняли 0.25 евро за смс, то погасить я их смогу только в кассе, так как обмен на заблокированную из-за овердрафта дебетку невозможен?
ДБЛД....
Передайте там своим что это глупость несусветная.
А вы попробуйте, попытка -- не пытка
Прежде чем писать - попробовал. Пишет что нету евровых карт.
Нуу, похоже, шо Аллюсик в своём репертуаре -- ей пофиг на проблемы клиентов, у неё их ещё эсть