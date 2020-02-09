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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8143814481458146

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:22

  rollo написав:
taya77 написав:Благодарна всем ответившим, особенно uaprofi.
5% в Укрсибе на онлайн покупки очень соблазнительно, только карты Укрсиба, к сожалению, нет(
Еще раз спасибо, очень помогли.
Почему не купить в Эльдорадо? Пять прОцентов без ограничения.


Просто в Эльдорадо нужная мне модель ноутбука не продается. А так, конечно, можно было бы в Эльдорадо купить
taya77
 
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:48

taya77
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 18:57

  ukrprom2014 написав:taya77
На хотлайні Ваша модель буде коштувати дешевше Ельдоради відсотків на 20

хотлайн (= hotline.ua ?) це ж не магазин, це агрегатор (збірник) усіх інтернет магазинів неньги
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greenozon
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Повідомлень: 7532
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  #<1 ... 8143814481458146
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