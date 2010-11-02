Додано: Нед 09 лют, 2020 21:09

Усім доброго вечора!

многие знают что иногда бывают ситуации когда очень нужны мелкие купюры.

Например заплатить за проезд маршрутке, купить кофе в автомате, а иногда и для справление естественных надобностей - например сходить в туалет)))

И тут - нам очень помогут карты Аллы. Как писал ранее самое главное предназначение карт от Аллы это получение нала!

Благо снимать нал можно много раз и во всех банкоматах мира!

мелкие купюры обычно есть в банкоматах Евронета, ощада, правекса.

обычно там можно снять по 10 грн. - как говорится воспользуйся банкоматом евронета сними 10раз по 10 грн - и спокойно пей любимый кофе целую неделю)

Также очень полезно и выгодно снимать мелкие купюры с карт алла по прилёту в другие странны - это очень удобно снял 5 раз по 10 злотых или 5 лей или по 100 форинтов - и всегда есть местная валюта - как писал раньше выпить кофе, оплатить проезд ...

Воопщем - пользуйтесь картами алла правильно - нужны мелкие купюры - снимайте ... снимайте много раз и мелкими купюрами во всех странах мира!

(единственное помни об ограничениях в месяц 5К /10К /30К - никогда не снимайте с карт Аллы больше этих сумм - иначе Вы начнёте платит комиссии)