Просто в Эльдорадо нужная мне модель ноутбука не продается. А так, конечно, можно было бы в Эльдорадо купить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:22
Просто в Эльдорадо нужная мне модель ноутбука не продается. А так, конечно, можно было бы в Эльдорадо купить
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:48
taya77
На хотлайні Ваша модель буде коштувати дешевше Ельдоради відсотків на 20
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Нед 09 лют, 2020 18:57
хотлайн (= hotline.ua ?) це ж не магазин, це агрегатор (збірник) усіх інтернет магазинів неньги
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:09
Усім доброго вечора!
многие знают что иногда бывают ситуации когда очень нужны мелкие купюры.
Например заплатить за проезд маршрутке, купить кофе в автомате, а иногда и для справление естественных надобностей - например сходить в туалет)))
И тут - нам очень помогут карты Аллы. Как писал ранее самое главное предназначение карт от Аллы это получение нала!
Благо снимать нал можно много раз и во всех банкоматах мира!
мелкие купюры обычно есть в банкоматах Евронета, ощада, правекса.
обычно там можно снять по 10 грн. - как говорится воспользуйся банкоматом евронета сними 10раз по 10 грн - и спокойно пей любимый кофе целую неделю)
Также очень полезно и выгодно снимать мелкие купюры с карт алла по прилёту в другие странны - это очень удобно снял 5 раз по 10 злотых или 5 лей или по 100 форинтов - и всегда есть местная валюта - как писал раньше выпить кофе, оплатить проезд ...
Воопщем - пользуйтесь картами алла правильно - нужны мелкие купюры - снимайте ... снимайте много раз и мелкими купюрами во всех странах мира!
(единственное помни об ограничениях в месяц 5К /10К /30К - никогда не снимайте с карт Аллы больше этих сумм - иначе Вы начнёте платит комиссии)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:26
в портмоне сидят адекватные люди.
да там есть лимиты
у кого вдруг не проходят платежи - можно позвонить на их гарячку - у Вас вертифицируют карту и Вы хоть сто раз сможете платить по одной грн.
если не хотите звонить можно немного подождать и попробывать через допустим час заплатить не 1 грн, а 2 грн. - всё обязательно получится!
Используйте карты Аллы правильно: - платите ими только мелкие траты, и то за что дают кешью от 10%.
З.Ы.
Не выбирайте категории кешью до момента - пока не найдёте точку - где наливают от 10%.
Так у Вас всегда будет выбор из большего количества категорий кешью!
зы зы
и да, 10 раз по 5 грн. как бы потери на кешбеки 2,50грн.- если платить картами других банок.
Но с другой стороны даже заплатить за мобилки или волю или электроэнергию 10 раз по 5 грн. - это очень правильно!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Нед 09 лют, 2020 21:45
Uaprofi, і Вам доброго здоровячка.
Ви сьогодні кладєзь корисних порад...спасибі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 09 лют, 2020 21:52
Ув дамы и господа!
не пишите мне в личку зачем и почему...
читайте viewtopic.php?p=4852402#p4852402
цена вопрса для меня была 30К
мне не нужен хайп или плюсики...
прикроют в Алле что то и будет очень ХОРОШО - просто перейдём в другие банки и всех делов!
А пока, лучше просто распространяйте это всё в соцсетях среди друзей и знакомых
Все должны пользоваться картами Аллы с максимальной выгодой!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:03
Да переходи уже. Реально задолбал со своими бестолковыми и никому не нужными советами.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:05
тока алла за снятие вами 10 грн. платит Мастеру 2 грн. )
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Додано: Нед 09 лют, 2020 22:08
IMPRINTER
в евронете обычно десяточки - прям пахнут ещё краской - приятно в руках держать
скоро такая купюра будет редкостью)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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