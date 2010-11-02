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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8144814581468147

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:20

  IMPRINTER написав:тока алла за снятие вами 10 грн. платит Мастеру 2 грн.

Ну так он этого и добивается - хочет чтобы банку было плохо любой ценой. И чем хуже - тем лучше :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:24

  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:тока алла за снятие вами 10 грн. платит Мастеру 2 грн.

Ну так он этого и добивается - хочет чтобы банку было плохо любой ценой. И чем хуже - тем лучше :twisted:

Це те саме шо 20% кишмишу. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:24

:arrow:
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 09 лют, 2020 22:53, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 22:37

  Vorlon написав:
  IMPRINTER написав:тока алла за снятие вами 10 грн. платит Мастеру 2 грн.

Ну так он этого и добивается - хочет чтобы банку было плохо любой ценой. И чем хуже - тем лучше :twisted:

Та банку глубоко пох на эти 2 грн., он представляет себе реальную мощь банковской группы, там если капиталл учередителей сложить (без итальянцев), то пару ЗВР будет.
Та и вопрос ещё в том, что кто будет такой ***** страдать (с дебитки по 10 грн. снимать) - у тех там пусто обычно, там кредитка тыщ 8-15, и как у латыша - куй да душа.
Так что хоть группы в соцсетях организовуй, банк даже тарифы не поменяет.
Здесь вам не тут, это не со своим кульком в АТБ прийти за 10 яйцами)))
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 23:13

  Квесторе_поверніться написав:Uaprofi, і Вам доброго здоровячка.
Ви сьогодні кладєзь корисних порад...спасибі.

вообще то его цель - насрать другим людям а не помочь им.
он как влад коваль трубит про плюшки банка на всех углах.
из всех сил старается вообще то нагадить людям.

очень показательна его фраза:
  uaprofi написав:прикроют в Алле что то и будет очень ХОРОШО - просто перейдём в другие банки и всех делов!
mephala
 
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  IMPRINTER написав:тока алла за снятие вами 10 грн. платит Мастеру 2 грн. )


а вы еще не поняли что он хочет нагадить? его цель не помочь клиентам а простимулировать банк прикрыть плюшку.
его мотив что бы если он не пользуется банкой то и другим ничего не было полезного.
mephala
 
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