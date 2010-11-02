Ну так он этого и добивается - хочет чтобы банку было плохо любой ценой. И чем хуже - тем лучше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:20
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:24
Це те саме шо 20% кишмишу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:24
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 09 лют, 2020 22:53, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:37
Та банку глубоко пох на эти 2 грн., он представляет себе реальную мощь банковской группы, там если капиталл учередителей сложить (без итальянцев), то пару ЗВР будет.
Та и вопрос ещё в том, что кто будет такой ***** страдать (с дебитки по 10 грн. снимать) - у тех там пусто обычно, там кредитка тыщ 8-15, и как у латыша - куй да душа.
Так что хоть группы в соцсетях организовуй, банк даже тарифы не поменяет.
Здесь вам не тут, это не со своим кульком в АТБ прийти за 10 яйцами)))
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:13
вообще то его цель - насрать другим людям а не помочь им.
он как влад коваль трубит про плюшки банка на всех углах.
из всех сил старается вообще то нагадить людям.
очень показательна его фраза:
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:20
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