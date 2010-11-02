Додано: Нед 09 лют, 2020 22:37

Vorlon написав: IMPRINTER написав: тока алла за снятие вами 10 грн. платит Мастеру 2 грн. тока алла за снятие вами 10 грн. платит Мастеру 2 грн.

Ну так он этого и добивается - хочет чтобы банку было плохо любой ценой. И чем хуже - тем лучше Ну так он этого и добивается - хочет чтобы банку было плохо любой ценой. И чем хуже - тем лучше

Та банку глубоко пох на эти 2 грн., он представляет себе реальную мощь банковской группы, там если капиталл учередителей сложить (без итальянцев), то пару ЗВР будет.Та и вопрос ещё в том, что кто будет такой ***** страдать (с дебитки по 10 грн. снимать) - у тех там пусто обычно, там кредитка тыщ 8-15, и как у латыша - куй да душа.Так что хоть группы в соцсетях организовуй, банк даже тарифы не поменяет.Здесь вам не тут, это не со своим кульком в АТБ прийти за 10 яйцами)))