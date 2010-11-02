Ну так он этого и добивается - хочет чтобы банку было плохо любой ценой. И чем хуже - тем лучше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:20
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:24
Це те саме шо 20% кишмишу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:24
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 09 лют, 2020 22:53, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 09 лют, 2020 22:37
Та банку глубоко пох на эти 2 грн., он представляет себе реальную мощь банковской группы, там если капиталл учередителей сложить (без итальянцев), то пару ЗВР будет.
Та и вопрос ещё в том, что кто будет такой ***** страдать (с дебитки по 10 грн. снимать) - у тех там пусто обычно, там кредитка тыщ 8-15, и как у латыша - куй да душа.
Так что хоть группы в соцсетях организовуй, банк даже тарифы не поменяет.
Здесь вам не тут, это не со своим кульком в АТБ прийти за 10 яйцами)))
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:13
вообще то его цель - насрать другим людям а не помочь им.
он как влад коваль трубит про плюшки банка на всех углах.
из всех сил старается вообще то нагадить людям.
очень показательна его фраза:
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:20
Додано: Нед 09 лют, 2020 23:45
если вдруг что-то отменят - то b ввидут что-то полезное и интересное.
я за полезное и интересное!!!
Алле же нужно как-то заманивать клиентов?
И в первую очередь от новинок - выиграют такие как Вы
А я попробую просто помочь остальным разобраться, окей?
З.Ы.
И што Вы, собственно, так кипишуете?
Вам не хватило снять 10 грн. для коллекции в банкомате Еврнета?
пробуйте ощад)
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 10 лют, 2020 00:02, всього редагувалось 1 раз.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:00
100 форинтов лет уже 20 снять не возможно, так как их давно уже не выпускают в бумажном виде, а банкоматов выдающих монеты я что-то в Венгрии не наблюдал...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:03
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:05
ну всегда можно снять 500 или 1000 - главное для это использовать карты Аллы!
В целях безопасности - если нужно 2 или 5 тыс форинтов это всегда можно сделать за несколько снятий!!!
Напомню тем кто вдруг не знал - снятие нала по картам Аллы бесплатное (до сумм пакетных лимитов)!
И форинты действительно часто бывает даже выгодней именно снимать с карты (именно с карт Аллы) - чем менять по месту или покупать перед путешествием.
Для расчётов же рекомендую использовать зарубежом карты других банков на которых хороший курс конвертации и нормальный кешбэк)
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 10 лют, 2020 00:15, всього редагувалось 2 разів.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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