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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8145814681478148

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 00:08

  uaprofi написав:
  Тракторист написав:
  uaprofi написав:это очень удобно снял 5 раз ... по 100 форинтов - и всегда есть местная валюта

100 форинтов лет уже 20 снять не возможно, так как их давно уже не выпускают в бумажном виде, а банкоматов выдающих монеты я что-то в Венгрии не наблюдал... :mrgreen:


ну всегда можно снять 500 или 1000

как правило минимальная купюра в венгерскиз банкоматах - 1000 форинтов...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлень: 4481
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  #<1 ... 8145814681478148
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