Додано: Пон 10 лют, 2020 00:08
uaprofi написав: Тракторист написав: uaprofi написав:
это очень удобно снял 5 раз ... по 100 форинтов - и всегда есть местная валюта
100 форинтов лет уже 20 снять не возможно, так как их давно уже не выпускают в бумажном виде, а банкоматов выдающих монеты я что-то в Венгрии не наблюдал...
ну всегда можно снять 500 или 1000
как правило минимальная купюра в венгерскиз банкоматах - 1000 форинтов...
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