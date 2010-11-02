uaprofi написав:
ну всегда можно снять 500 или 1000
как правило минимальная купюра в венгерскиз банкоматах - 1000 форинтов...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 00:08
как правило минимальная купюра в венгерскиз банкоматах - 1000 форинтов...
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Додано: Пон 10 лют, 2020 01:49
Re: Альфа-Банк
Ну не знаю - бессмысленный совет для некоторых стран - вот буквально вчерашний кейс:
Аэропорт Чанги - для поездки в город на МРТ (метро по нашему) нужны банкноты не выше 5 SGD (все что больше шийтан-тикетс-машин не берет, а карты принимать отказывается - и так по всему Сингапуру). Пытаюсь снять в одном банкомате - минимум 50 SGD, втором - аналогично. Нахожу банкомат на котором написано, что выдают десятками (все равно не подходит, но все-таки - мне не надо много долларов - завтра все равно лечу дальше а отель уже оплачен) - так в этом банкомате комис 5 SGD за транзакцию.
Понимаю, что Алла тут не при чем - в итоге таки снял полтинник, и потом бегал по киоскам чтобы поменяли. Просто не всегда можно снять мелкие банкноты в местной валюте в банкомате когда они очень нужны
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