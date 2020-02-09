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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8145814681478148

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 01:49

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:Воопщем - пользуйтесь картами алла правильно - нужны мелкие купюры - снимайте ... снимайте много раз и мелкими купюрами во всех странах мира!
Ну не знаю - бессмысленный совет для некоторых стран - вот буквально вчерашний кейс:
Аэропорт Чанги - для поездки в город на МРТ (метро по нашему) нужны банкноты не выше 5 SGD (все что больше шийтан-тикетс-машин не берет, а карты принимать отказывается - и так по всему Сингапуру). Пытаюсь снять в одном банкомате - минимум 50 SGD, втором - аналогично. Нахожу банкомат на котором написано, что выдают десятками (все равно не подходит, но все-таки - мне не надо много долларов - завтра все равно лечу дальше а отель уже оплачен) - так в этом банкомате комис 5 SGD за транзакцию. :(
Понимаю, что Алла тут не при чем - в итоге таки снял полтинник, и потом бегал по киоскам чтобы поменяли. Просто не всегда можно снять мелкие банкноты в местной валюте в банкомате когда они очень нужны.
ЗЫ. И ещё пока не понял по поводу курса. Виза светит USD/SGD 1.38 Алла по пакетке пока захолдила по 1,35. Жду проведения по счету. Потому как разница в твердой валюте больше 2% имхо совсем не кошерно получается ;(
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  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 06:56

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:...прикроют в Алле что то и будет очень ХОРОШО - просто перейдём в другие банки и всех делов!
И в других банках сделают аналогично. Во заживём :D

PS Много времени свободного у тебя. )
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 07:32

  Flamingo написав:
  uaprofi написав:Воопщем - пользуйтесь картами алла правильно - нужны мелкие купюры - снимайте ... снимайте много раз и мелкими купюрами во всех странах мира!
Ну не знаю - бессмысленный совет для некоторых стран - вот буквально вчерашний кейс:
Аэропорт Чанги - для поездки в город на МРТ (метро по нашему) нужны банкноты не выше 5 SGD (все что больше шийтан-тикетс-машин не берет, а карты принимать отказывается - и так по всему Сингапуру). Пытаюсь снять в одном банкомате - минимум 50 SGD, втором - аналогично. Нахожу банкомат на котором написано, что выдают десятками (все равно не подходит, но все-таки - мне не надо много долларов - завтра все равно лечу дальше а отель уже оплачен) - так в этом банкомате комис 5 SGD за транзакцию. :(
Понимаю, что Алла тут не при чем - в итоге таки снял полтинник, и потом бегал по киоскам чтобы поменяли. Просто не всегда можно снять мелкие банкноты в местной валюте в банкомате когда они очень нужны.
ЗЫ. И ещё пока не понял по поводу курса. Виза светит USD/SGD 1.38 Алла по пакетке пока захолдила по 1,35. Жду проведения по счету. Потому как разница в твердой валюте больше 2% имхо совсем не кошерно получается ;(

Ну вы ж не с гривневой карты снимали - при списании будет курс мпс, а не алкин
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:29

  uaprofi написав:пробуйте ощад)


Реально думаете что тут полно таких же неадекватов готовых этим заниматься?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:44

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Alfa_Bank , добрый вечер. Подскажите в субботу заканчивается вклад в валюте. Будут ли доступны средства в субботу? Если да, то можно каким то образом сделать так,чтобы проценты начали начисляться уже с воскресенья( напр.пополнить др.вклад)?

Или можно будет их снять в отделении,которое работает в субботу?

Добрый день. Проценты в любом случае будут со вторника. Снять сможете с помощью карты через пос-терминал.

Ув.представитель банка. Можете мне пояснить. Я снял часть вклада,срок которого закончился в субботу 8.02(деньги были доступны)в отделении,которое работает по субботам. Снял не через кассу,которая по Сб.не работает, а у девочки администратора. Дал карту, она провела чип через терминал и затем выдали деньги с чеком и бумагой.
Сейчас смотрю по выписке и оказалось,что выдача наличных прошла 8м февраля, а вот выдача вклада 10м. Меня это беспокоит, не будет ли считаться,что это какой то овердрафт?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:50

  _PORT_UA написав:
  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Alfa_Bank , добрый вечер. Подскажите в субботу заканчивается вклад в валюте. Будут ли доступны средства в субботу? Если да, то можно каким то образом сделать так,чтобы проценты начали начисляться уже с воскресенья( напр.пополнить др.вклад)?

Или можно будет их снять в отделении,которое работает в субботу?

Добрый день. Проценты в любом случае будут со вторника. Снять сможете с помощью карты через пос-терминал.

Ув.представитель банка. Можете мне пояснить. Я снял часть вклада,срок которого закончился в субботу 8.02(деньги были доступны)в отделении,которое работает по субботам. Снял не через кассу,которая по Сб.не работает, а у девочки администратора. Дал карту, она провела чип через терминал и затем выдали деньги с чеком и бумагой.
Сейчас смотрю по выписке и оказалось,что выдача наличных прошла 8м февраля, а вот выдача вклада 10м. Меня это беспокоит, не будет ли считаться,что это какой то овердрафт?

_PORT_UA, добрый день. Выдача наличных прошла по выписке 10.02.2020 (в выписке вы видите дату фактической операции 8.02 и дату списания со счета 10.02). Возврат суммы вклада на счет тоже 10.02. Овердрафта нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:59

_PORT_UA

А даже, если это и был бы какой то овердрафт? И шо? Алла за несанкц овер не штрафует.
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IMPRINTER
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