uaprofi написав:Воопщем - пользуйтесь картами алла правильно - нужны мелкие купюры - снимайте ... снимайте много раз и мелкими купюрами во всех странах мира!
Ну не знаю - бессмысленный совет для некоторых стран - вот буквально вчерашний кейс: Аэропорт Чанги - для поездки в город на МРТ (метро по нашему) нужны банкноты не выше 5 SGD (все что больше шийтан-тикетс-машин не берет, а карты принимать отказывается - и так по всему Сингапуру). Пытаюсь снять в одном банкомате - минимум 50 SGD, втором - аналогично. Нахожу банкомат на котором написано, что выдают десятками (все равно не подходит, но все-таки - мне не надо много долларов - завтра все равно лечу дальше а отель уже оплачен) - так в этом банкомате комис 5 SGD за транзакцию. Понимаю, что Алла тут не при чем - в итоге таки снял полтинник, и потом бегал по киоскам чтобы поменяли. Просто не всегда можно снять мелкие банкноты в местной валюте в банкомате когда они очень нужны. ЗЫ. И ещё пока не понял по поводу курса. Виза светит USD/SGD 1.38 Алла по пакетке пока захолдила по 1,35. Жду проведения по счету. Потому как разница в твердой валюте больше 2% имхо совсем не кошерно получается ;(
Мои рефералки:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
uaprofi написав:Воопщем - пользуйтесь картами алла правильно - нужны мелкие купюры - снимайте ... снимайте много раз и мелкими купюрами во всех странах мира!
Ну не знаю - бессмысленный совет для некоторых стран - вот буквально вчерашний кейс: Аэропорт Чанги - для поездки в город на МРТ (метро по нашему) нужны банкноты не выше 5 SGD (все что больше шийтан-тикетс-машин не берет, а карты принимать отказывается - и так по всему Сингапуру). Пытаюсь снять в одном банкомате - минимум 50 SGD, втором - аналогично. Нахожу банкомат на котором написано, что выдают десятками (все равно не подходит, но все-таки - мне не надо много долларов - завтра все равно лечу дальше а отель уже оплачен) - так в этом банкомате комис 5 SGD за транзакцию. Понимаю, что Алла тут не при чем - в итоге таки снял полтинник, и потом бегал по киоскам чтобы поменяли. Просто не всегда можно снять мелкие банкноты в местной валюте в банкомате когда они очень нужны. ЗЫ. И ещё пока не понял по поводу курса. Виза светит USD/SGD 1.38 Алла по пакетке пока захолдила по 1,35. Жду проведения по счету. Потому как разница в твердой валюте больше 2% имхо совсем не кошерно получается ;(
Ну вы ж не с гривневой карты снимали - при списании будет курс мпс, а не алкин
_PORT_UA написав:Alfa_Bank , добрый вечер. Подскажите в субботу заканчивается вклад в валюте. Будут ли доступны средства в субботу? Если да, то можно каким то образом сделать так,чтобы проценты начали начисляться уже с воскресенья( напр.пополнить др.вклад)?
Или можно будет их снять в отделении,которое работает в субботу?
Добрый день. Проценты в любом случае будут со вторника. Снять сможете с помощью карты через пос-терминал.
Ув.представитель банка. Можете мне пояснить. Я снял часть вклада,срок которого закончился в субботу 8.02(деньги были доступны)в отделении,которое работает по субботам. Снял не через кассу,которая по Сб.не работает, а у девочки администратора. Дал карту, она провела чип через терминал и затем выдали деньги с чеком и бумагой. Сейчас смотрю по выписке и оказалось,что выдача наличных прошла 8м февраля, а вот выдача вклада 10м. Меня это беспокоит, не будет ли считаться,что это какой то овердрафт?
_PORT_UA написав:Alfa_Bank , добрый вечер. Подскажите в субботу заканчивается вклад в валюте. Будут ли доступны средства в субботу? Если да, то можно каким то образом сделать так,чтобы проценты начали начисляться уже с воскресенья( напр.пополнить др.вклад)?
Или можно будет их снять в отделении,которое работает в субботу?
Добрый день. Проценты в любом случае будут со вторника. Снять сможете с помощью карты через пос-терминал.
Ув.представитель банка. Можете мне пояснить. Я снял часть вклада,срок которого закончился в субботу 8.02(деньги были доступны)в отделении,которое работает по субботам. Снял не через кассу,которая по Сб.не работает, а у девочки администратора. Дал карту, она провела чип через терминал и затем выдали деньги с чеком и бумагой. Сейчас смотрю по выписке и оказалось,что выдача наличных прошла 8м февраля, а вот выдача вклада 10м. Меня это беспокоит, не будет ли считаться,что это какой то овердрафт?
_PORT_UA, добрый день. Выдача наличных прошла по выписке 10.02.2020 (в выписке вы видите дату фактической операции 8.02 и дату списания со счета 10.02). Возврат суммы вклада на счет тоже 10.02. Овердрафта нет.