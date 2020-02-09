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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8146814781488149>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
278
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 01:49

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:Воопщем - пользуйтесь картами алла правильно - нужны мелкие купюры - снимайте ... снимайте много раз и мелкими купюрами во всех странах мира!
Ну не знаю - бессмысленный совет для некоторых стран - вот буквально вчерашний кейс:
Аэропорт Чанги - для поездки в город на МРТ (метро по нашему) нужны банкноты не выше 5 SGD (все что больше шийтан-тикетс-машин не берет, а карты принимать отказывается - и так по всему Сингапуру). Пытаюсь снять в одном банкомате - минимум 50 SGD, втором - аналогично. Нахожу банкомат на котором написано, что выдают десятками (все равно не подходит, но все-таки - мне не надо много долларов - завтра все равно лечу дальше а отель уже оплачен) - так в этом банкомате комис 5 SGD за транзакцию. :(
Понимаю, что Алла тут не при чем - в итоге таки снял полтинник, и потом бегал по киоскам чтобы поменяли. Просто не всегда можно снять мелкие банкноты в местной валюте в банкомате когда они очень нужны.
ЗЫ. И ещё пока не понял по поводу курса. Виза светит USD/SGD 1.38 Алла по пакетке пока захолдила по 1,35. Жду проведения по счету. Потому как разница в твердой валюте больше 2% имхо совсем не кошерно получается ;(
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 06:56

Re: Альфа-Банк

  uaprofi написав:...прикроют в Алле что то и будет очень ХОРОШО - просто перейдём в другие банки и всех делов!
И в других банках сделают аналогично. Во заживём :D

PS Много времени свободного у тебя. )
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 07:32

  Flamingo написав:
  uaprofi написав:Воопщем - пользуйтесь картами алла правильно - нужны мелкие купюры - снимайте ... снимайте много раз и мелкими купюрами во всех странах мира!
Ну не знаю - бессмысленный совет для некоторых стран - вот буквально вчерашний кейс:
Аэропорт Чанги - для поездки в город на МРТ (метро по нашему) нужны банкноты не выше 5 SGD (все что больше шийтан-тикетс-машин не берет, а карты принимать отказывается - и так по всему Сингапуру). Пытаюсь снять в одном банкомате - минимум 50 SGD, втором - аналогично. Нахожу банкомат на котором написано, что выдают десятками (все равно не подходит, но все-таки - мне не надо много долларов - завтра все равно лечу дальше а отель уже оплачен) - так в этом банкомате комис 5 SGD за транзакцию. :(
Понимаю, что Алла тут не при чем - в итоге таки снял полтинник, и потом бегал по киоскам чтобы поменяли. Просто не всегда можно снять мелкие банкноты в местной валюте в банкомате когда они очень нужны.
ЗЫ. И ещё пока не понял по поводу курса. Виза светит USD/SGD 1.38 Алла по пакетке пока захолдила по 1,35. Жду проведения по счету. Потому как разница в твердой валюте больше 2% имхо совсем не кошерно получается ;(

Ну вы ж не с гривневой карты снимали - при списании будет курс мпс, а не алкин
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:29

  uaprofi написав:пробуйте ощад)


Реально думаете что тут полно таких же неадекватов готовых этим заниматься?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:44

  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Alfa_Bank , добрый вечер. Подскажите в субботу заканчивается вклад в валюте. Будут ли доступны средства в субботу? Если да, то можно каким то образом сделать так,чтобы проценты начали начисляться уже с воскресенья( напр.пополнить др.вклад)?

Или можно будет их снять в отделении,которое работает в субботу?

Добрый день. Проценты в любом случае будут со вторника. Снять сможете с помощью карты через пос-терминал.

Ув.представитель банка. Можете мне пояснить. Я снял часть вклада,срок которого закончился в субботу 8.02(деньги были доступны)в отделении,которое работает по субботам. Снял не через кассу,которая по Сб.не работает, а у девочки администратора. Дал карту, она провела чип через терминал и затем выдали деньги с чеком и бумагой.
Сейчас смотрю по выписке и оказалось,что выдача наличных прошла 8м февраля, а вот выдача вклада 10м. Меня это беспокоит, не будет ли считаться,что это какой то овердрафт?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:50

  _PORT_UA написав:
  Alfa_Bank написав:
  _PORT_UA написав:Alfa_Bank , добрый вечер. Подскажите в субботу заканчивается вклад в валюте. Будут ли доступны средства в субботу? Если да, то можно каким то образом сделать так,чтобы проценты начали начисляться уже с воскресенья( напр.пополнить др.вклад)?

Или можно будет их снять в отделении,которое работает в субботу?

Добрый день. Проценты в любом случае будут со вторника. Снять сможете с помощью карты через пос-терминал.

Ув.представитель банка. Можете мне пояснить. Я снял часть вклада,срок которого закончился в субботу 8.02(деньги были доступны)в отделении,которое работает по субботам. Снял не через кассу,которая по Сб.не работает, а у девочки администратора. Дал карту, она провела чип через терминал и затем выдали деньги с чеком и бумагой.
Сейчас смотрю по выписке и оказалось,что выдача наличных прошла 8м февраля, а вот выдача вклада 10м. Меня это беспокоит, не будет ли считаться,что это какой то овердрафт?

_PORT_UA, добрый день. Выдача наличных прошла по выписке 10.02.2020 (в выписке вы видите дату фактической операции 8.02 и дату списания со счета 10.02). Возврат суммы вклада на счет тоже 10.02. Овердрафта нет.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:59

_PORT_UA

А даже, если это и был бы какой то овердрафт? И шо? Алла за несанкц овер не штрафует.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:24

Re: Альфа-Банк

Коллеги, давно не пользовался рассрочками, и нужен совет.
Входные данные: карта тревел, РД - 19 число. Сделал пару крупных покупок 8 февраля, рассрочку можно активировать до 22 числа, если активировать рассрочку например 21 числа, то чтобы не попасть на комиссии мне надо будет погасить ее до 18 апреля?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:34

  antey718 написав:Коллеги, давно не пользовался рассрочками, и нужен совет.
Входные данные: карта тревел, РД - 19 число. Сделал пару крупных покупок 8 февраля, рассрочку можно активировать до 22 числа, если активировать рассрочку например 21 числа, то чтобы не попасть на комиссии мне надо будет погасить ее до 18 апреля?

antey718, добрый день. Если рассрочку до РД не подтвердите, ее сумма будет включена в сумму для ЛП. Первый ОМП формируется через 1 РД.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:03

Alfa_Bank

шо там слышно по зачету маба в абонку? можно платить или идти морковки покупать?
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