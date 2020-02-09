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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:09
antey718 написав:
рассрочку можно активировать до 22 числа
Учитывайте также, что рассрочка не сразу оформляется, а на протяжении 2-3 банковских дней. Не позже 13-14 числа желательно подать заявку на оформление рассрочки.
А ответ на второй вопрос можно найти в этом сообщении
.
Востаннє редагувалось MASolomko
в Пон 10 лют, 2020 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:11
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
шо там слышно по зачету маба в абонку? можно платить или идти морковки покупать?
IMPRINTER, добрый день. Пока вопрос на обсуждении. Лучше морковку(
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:35
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
шо там слышно по зачету маба в абонку? можно платить или идти морковки покупать?
IMPRINTER, добрый день. Пока вопрос на обсуждении. Лучше морковку(
На обсуждении?!
Что там можно неделю обсуждать?! 100% косяк банка! Сколько можно тянуть? Возвращайте клиентам неправомерно списанные сумы комиссии и вставьте пистон виновнику этого позора!
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:38
patrikk написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
шо там слышно по зачету маба в абонку? можно платить или идти морковки покупать?
IMPRINTER, добрый день. Пока вопрос на обсуждении. Лучше морковку(
На обсуждении?!
Что там можно неделю обсуждать?! 100% косяк банка! Сколько можно тянуть? Возвращайте клиентам неправомерно списанные сумы комиссии и вставьте пистон виновнику этого позора!
patrikk, добрый день. Этим и занимаемся. Надеюсь, скоро все решим
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:39
Stringer написав: Flamingo написав: uaprofi написав:
Воопщем - пользуйтесь картами алла правильно - нужны мелкие купюры - снимайте ... снимайте много раз и мелкими купюрами во всех странах мира!
Ну не знаю - бессмысленный совет для некоторых стран - вот буквально вчерашний кейс:
Аэропорт Чанги - для поездки в город на МРТ (метро по нашему) нужны банкноты не выше 5 SGD (все что больше шийтан-тикетс-машин не берет, а карты принимать отказывается - и так по всему Сингапуру). Пытаюсь снять в одном банкомате - минимум 50 SGD, втором - аналогично. Нахожу банкомат на котором написано, что выдают десятками (все равно не подходит, но все-таки - мне не надо много долларов - завтра все равно лечу дальше а отель уже оплачен) - так в этом банкомате комис 5 SGD за транзакцию.
Понимаю, что Алла тут не при чем - в итоге таки снял полтинник, и потом бегал по киоскам чтобы поменяли. Просто не всегда можно снять мелкие банкноты в местной валюте в банкомате когда они очень нужны.
ЗЫ. И ещё пока не понял по поводу курса. Виза светит USD/SGD 1.38 Алла по пакетке пока захолдила по 1,35. Жду проведения по счету. Потому как разница в твердой валюте больше 2% имхо совсем не кошерно получается ;(
Ну вы ж не с гривневой карты снимали - при списании будет курс мпс, а не алкин
С долларовой Визы курс тоже будет Аллы, а не МПС. Так что, для разрекламированных операций подходит только Фаст или Комфорт, с их мизерным лимитом в 200 баксов.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:39
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
шо там слышно по зачету маба в абонку? можно платить или идти морковки покупать?
IMPRINTER, добрый день. Пока вопрос на обсуждении. Лучше морковку(
я бы сказал кому и куда эту морковку надо вставить ... но правила форума не дают мне это сказать )
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:54
Alfa_Bank
а начнешь морковки покупать 8 операций в ряд - залочат карту ваше доблестное СБ ...
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IMPRINTER
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